«Интер» близок к продаже Гозенса «Униону» за 15-20 млн евро

«Унион» хочет укрепить состав за счет Робина Гозенса.

По данным журналиста Руди Галетти, немецкий клуб обсуждает трансфер защитника с « ».

Стороны близки к заключению сделки, оцениваемой в 15-20 млн евро. Все решится в ближайшие дни.

Футболист сборной Германии провел в миланской команде последние полтора сезона. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.