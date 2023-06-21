«Интер» близок к продаже Гозенса «Униону» за 15-20 млн евро
«Унион» хочет укрепить состав за счет Робина Гозенса.
По данным журналиста Руди Галетти, немецкий клуб обсуждает трансфер защитника с «Интером».
Стороны близки к заключению сделки, оцениваемой в 15-20 млн евро. Все решится в ближайшие дни.
Футболист сборной Германии провел в миланской команде последние полтора сезона. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
но травма и то, какой крутой светловолосый чувак в интере - это, конечно, не предугадаешь.