«Интер» близок к продаже Гозенса «Униону» за 15-20 млн евро

Теги Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Унион Берлин Робин Гозенс деньги Футбол

«Унион» хочет укрепить состав за счет Робина Гозенса.

По данным журналиста Руди Галетти, немецкий клуб обсуждает трансфер защитника с «Интером».

Стороны близки к заключению сделки, оцениваемой в 15-20 млн евро. Все решится в ближайшие дни.

Футболист сборной Германии провел в миланской команде последние полтора сезона. Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Temo Sokhadze
Эх, а ведь в Аталанте был таким топом, и на Евро неплохо сыграл, если мне не изменяет память
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<~Inter~>
Ответ Temo Sokhadze
Эх, а ведь в Аталанте был таким топом, и на Евро неплохо сыграл, если мне не изменяет память
Димарко просто оказался сильнее, а сидеть на скамейке не хочется
+8
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+8
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Finding Home
обалдеть, думал ему 32-35, а он еще в расцвете должен быть.
но травма и то, какой крутой светловолосый чувак в интере - это, конечно, не предугадаешь.
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Metalloid
Помню его историю. как чуть-ли не из любителей пробивался и его учили с нуля 18 лет... Зря перешёл в интер, в топе не пошло, но Унион новая сила в Германии, надеюсь, хотя бы топ6, там может на 3-4 года стать основным и помогать атаке, в самом соку мужик.
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Yu123
Юранович и Гозенс на флангах будет жестко
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если бы у него сейчас была регулярная игровая практика в Интере, то он смог бы набрал хорошую форму, но Индзаги сделал ставку на Димарко. Слишком долго Гойзенс лечился а потом востанавливался.
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