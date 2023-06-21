«Милан» хочет 80 млн евро за Тонали. Стартовое предложение «Ньюкасла» отклонено

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сандро Тонали деньги Футбол

«Ньюкасл» не смог приобрести Сандро Тонали с первой попытки.

Как информирует Calciomercato, «Милан» отклонил стартовое предложение в размере 55-60 млн евро (ранее сообщалось о 50 млн).

«Сорокам» придется поднять его до 80 млн или хотя бы приблизиться к этой сумме – ее «россонери» считают минимально допустимой.

23-летнему полузащитнику предлагается 6,5 млн евро и бонусы, за счет которых можно зарабатывать 7,5 млн в год. Игрока трансфер пока не интересует.

За 34 матча в Серии А в сезоне-2022/23 Тонали отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Ashan Sorokin
Ну учитывая 120 лямов за Энцо ,Тонали стоит этих денег
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alexmixer9
Ответ Roman
Вообще не стоит таких денег. Единственный из Милана, кто дотягивает до 80 - Леау
Тут за мудриков с райсами по 100 отваливают, все Милан правильно делает, для апл надо делать наценку как минимум на треть
+11
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Darren&K
Да останьте от него мешки чертовы. Мало игроков что ли, африканцы латиносы, они перейдут хоть в Антарктиду. И к тому же Итальянцы редко могут заиграть за пределами Италии. И себе.в убыток и парню карьеру подпортить, будет потом бегать по арендам. Не ведись Сандро, Милан твой дом, Вот Барелла молодец послал их всех.
+5
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che kaif
Ньюкасл вступает в большую игру))
+3
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Святослав Степанов
Ответ Roman
Вообще не стоит таких денег. Единственный из Милана, кто дотягивает до 80 - Леау
Милан не хочет его отдавать за рыночную цену,за 80 лямов можно подумать. Тонали болеет за Милан,Милану нужен такой игрок. Смысл продавать его за рыночную цену? Кого можно взять на замену? Всё логично выставить цену высокую и там уже подумать стоит ли того.
+3
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impaled
Ответ Roman
Вообще не стоит таких денег. Единственный из Милана, кто дотягивает до 80 - Леау
Тео
+2
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Ahmad Munir
Думаю, операция "Тонали" это просто способ Ньюкасла отвлечь внимание от сделки по Мэдисону. Кинули собакам журналистам кость, пока они отнимают ее друг у друга, клубы закрывают другой трансфер
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Спартак Уокер
Классный игрок
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Sergey Arutyunov
Ответ Roman
Вообще не стоит таких денег. Единственный из Милана, кто дотягивает до 80 - Леау
посмотри с другой стороны. Арсенал, повторяю, Арсенал, купил Хавертца за 70+бонусы. Хавертца который ничего не показал в Челси, хоть и талант, конечно. почему они должны отдать за 55 игрока основы шейхам? потому что ты так считаешь?
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паувэр данкер
Ответ JamesBulger7
Согласен. А Ньюкасл на мой взгляд адекватно оценил паренька, 50-60 не больше.
т.е вы хоти выдернуть основного игрока топ команды,просто потому что потому?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ alexmixer9
Тут за мудриков с райсами по 100 отваливают, все Милан правильно делает, для апл надо делать наценку как минимум на треть
Мудрик и Райс игроки абсолютно разного уровня(разных лиг если хотите) но оба конечно же не стоят своих денег. Даже если бы у Райса не через год, а например 3-4 года заканчивался контракт, то всё равно его красная цена это 50 млн евро(не фунтов)
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alexmixer9
Ответ Максим Черкашин
Кто Мудрика за 100 покупал? Откройте трансфермаркт за него Челси заплатил 70 миллионов.🤦‍♂️
В данном случае это не столь важно, в людом случае его купили за большие деньги чем хотят отдать за Тонали, а игроки из разных вселённых
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0rbit
Ответ <~Inter~>
Тонали до уровня Энцо ещё пахать и пахать
Ну раз Мерген Камчыбеков сказал, значит «пахать и пахать»
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