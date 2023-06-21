«Милан» хочет 80 млн евро за Тонали. Стартовое предложение «Ньюкасла» отклонено

«Ньюкасл» не смог приобрести Сандро Тонали с первой попытки.

Как информирует Calciomercato, « » отклонил стартовое предложение в размере 55-60 млн евро (ранее сообщалось о 50 млн).

«Сорокам» придется поднять его до 80 млн или хотя бы приблизиться к этой сумме – ее «россонери» считают минимально допустимой.

23-летнему полузащитнику предлагается 6,5 млн евро и бонусы, за счет которых можно зарабатывать 7,5 млн в год. Игрока трансфер пока не интересует.

За 34 матча в Серии А в сезоне-2022/23 отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.