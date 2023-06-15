«Интер» считает Бареллу неприкосновенным и не хочет продавать его «Ньюкаслу»
«Интер» не намерен продавать Николо Бареллу.
Ранее стало известно, что «Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника за 50 миллионов фунтов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Интер» считает игрока неприкосновенным и не хочет его продавать. В пользу «нерадзурри» может сыграть и тот фактор, что Барелла получает достаточно высокую зарплату – около 5,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Официальных предложений по трансферу от «Ньюкасла» еще не было. Не исключено, что «сороки» предложат более высокую сумму.
В прошедшем сезоне Серии А Барелла провел 35 матчей, в которых отличился 6 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
Романо уже написал, что нет никакого интереса со стороны Ньюкасла
50 млн. Фунтов это сейчас примерно как 25 млн.евро