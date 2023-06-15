«Интер» считает Бареллу неприкосновенным и не хочет продавать его «Ньюкаслу»

Теги Интер Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Николо Барелла Футбол

«Интер» не намерен продавать Николо Бареллу.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника за 50 миллионов фунтов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба. 

По данным La Gazzetta dello Sport, «Интер» считает игрока неприкосновенным и не хочет его продавать. В пользу «нерадзурри» может сыграть и тот фактор, что Барелла получает достаточно высокую зарплату – около 5,5 миллиона евро в год без учета бонусов. 

Официальных предложений по трансферу от «Ньюкасла» еще не было. Не исключено, что «сороки» предложат более высокую сумму. 

В прошедшем сезоне Серии А Барелла провел 35 матчей, в которых отличился 6 голами и 6 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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11 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Саудиты как увидели его фамилию, так сразу решили, что это что-то с нефтью связано – надо брать.
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Алексей Гусев
Ответ dr. cage
Теперь владельцы Ньюкасла хотят купить Интер..
для Интера было бы хорошо, будь оно правдой)
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f0rmoceft
Ответ Кокич
Неприкосновенный проспал Родри в эпизоде с голом.
И? Будто ты никогда в жизни не делал ошибок🤦‍♂️
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Ahmad Munir
Это какой-то диалог между мусорными газетами. Телеграф пишет от имени Ньюкасла, ГДЛС пишет от имени Интера.
Романо уже написал, что нет никакого интереса со стороны Ньюкасла
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Кокич
Неприкосновенный проспал Родри в эпизоде с голом.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Даже не смешно, он и Бастони должны быть неприкосновенны
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Mividaloca
На минуточку… курс фунт стерлинга сейчас просел .
50 млн. Фунтов это сейчас примерно как 25 млн.евро
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Алексей Гусев
Ответ Lionel Andres Messi 10
Саудиты как увидели его фамилию, так сразу решили, что это что-то с нефтью связано – надо брать.
по этой логике бы продавали быстрей)
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<~Inter~>
Ответ Кокич
Неприкосновенный проспал Родри в эпизоде с голом.
Каким образом если это зона Хакана?
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