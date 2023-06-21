У «Реала» больше не будет трансферов летом. Клуб считает, что по разумной цене не усилиться (As)

Состав «Реала» на сезон-2023/24 сформирован, трансфер Хоселу – последний этим летом.

Как утверждает As, планы мадридского клуба изменятся только в случае резкой перемены на рынке или при появлении трансферной возможности, от которой невозможно отказаться.

«Реал» не хочет совершать чрезмерные траты и считает, что нынешний состав невозможно усилить по разумной цене. Возможны лишь трансферы, которые поставят под угрозу экономический баланс клуба.

Если результаты на предсезонке не будут ужасными и острой необходимости в дальнейших приобретениях не возникнет, «Реал» обойдется без них.

« » намерен покупать по одному «галактико» за сезон. Этим летом таким игроком стал Джуд Беллингем. Больше столь крупных сделок не планируется.

В следующем сезоне Карло Анчелотти будет использовать схемы 4-4-2 и 4-3-3. Во втором случае в атаке будут играть Винисиус, Родриго и Хоселу.

Этим летом в «Реал» перешли Джуд Беллингем, Фран Гарсия, а также вернувшийся из аренды в «Милане» Браим Диас. Команду покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас.