У «Реала» больше не будет трансферов летом. Клуб считает, что по разумной цене не усилиться (As)
Состав «Реала» на сезон-2023/24 сформирован, трансфер Хоселу – последний этим летом.
Как утверждает As, планы мадридского клуба изменятся только в случае резкой перемены на рынке или при появлении трансферной возможности, от которой невозможно отказаться.
«Реал» не хочет совершать чрезмерные траты и считает, что нынешний состав невозможно усилить по разумной цене. Возможны лишь трансферы, которые поставят под угрозу экономический баланс клуба.
Если результаты на предсезонке не будут ужасными и острой необходимости в дальнейших приобретениях не возникнет, «Реал» обойдется без них.
«Мадрид» намерен покупать по одному «галактико» за сезон. Этим летом таким игроком стал Джуд Беллингем. Больше столь крупных сделок не планируется.
В следующем сезоне Карло Анчелотти будет использовать схемы 4-4-2 и 4-3-3. Во втором случае в атаке будут играть Винисиус, Родриго и Хоселу.
Этим летом в «Реал» перешли Джуд Беллингем, Фран Гарсия, а также вернувшийся из аренды в «Милане» Браим Диас. Команду покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас.
P.S. ригоберка 🤡
Потом еще будут жаловаться на Анчи что он не берет трофеи и проигрывает Ла Лигу Барсе
Критический спад - это та ситуация, что случилась в Барселоне. Массово усилялись в период финансовой нестабильности нет от хорошей жизни.
Реал: ок
Очевидно Реал будет пытаться взять форварда, но если за Кейна попросят 150+, за Осимхена и Мартинеса примерно столько же, и не будет чёткой суммы по Мбаппе, Реал может и не взять форварда