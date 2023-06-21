У «Реала» больше не будет трансферов летом. Клуб считает, что по разумной цене не усилиться (As)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Футбол

Состав «Реала» на сезон-2023/24 сформирован, трансфер Хоселу – последний этим летом.

Как утверждает As, планы мадридского клуба изменятся только в случае резкой перемены на рынке или при появлении трансферной возможности, от которой невозможно отказаться.

«Реал» не хочет совершать чрезмерные траты и считает, что нынешний состав невозможно усилить по разумной цене. Возможны лишь трансферы, которые поставят под угрозу экономический баланс клуба.

Если результаты на предсезонке не будут ужасными и острой необходимости в дальнейших приобретениях не возникнет, «Реал» обойдется без них.

«Мадрид» намерен покупать по одному «галактико» за сезон. Этим летом таким игроком стал Джуд Беллингем. Больше столь крупных сделок не планируется.

В следующем сезоне Карло Анчелотти будет использовать схемы 4-4-2 и 4-3-3. Во втором случае в атаке будут играть Винисиус, Родриго и Хоселу.

Этим летом в «Реал» перешли Джуд Беллингем, Фран Гарсия, а также вернувшийся из аренды в «Милане» Браим Диас. Команду покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас.

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92 комментария

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sargerasxd
Поздравляем барсу с чемпионством
+55
-13
+42
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Прекрасная РФПЛ будущего
Нищуки. Даже ни одного рычага нет
+41
-4
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deadjoker
Состав то в целом отличный. Но вот правый защитник уже не железный и без нападающего туго.
+26
-2
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King_X
В июне выдавать такие новости - глупость)
+15
-3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Golden Valley
Как истинный фанат Реала с самого рождения, желаю барсе чемпионство Ла лиге и фиаско Реалу во всех турнирах
Тогда ты не можешь называть себя фанатом Реала
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Homelender_666
Очередной вброс. Девятый номер всё ещё свободен. Рамон Альварес сказал, что форварда точно купят.
P.S. ригоберка 🤡
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Cruel Snake
Ответ Тиджани Бабангида
Усиление по разумной цене,действительно маловероятно. Управленцы «Реала» мыслят экономически-целесообразными категориями
И видимо о трофеях вообще не мыслят
+11
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Тиджани Бабангида
Усиление по разумной цене,действительно маловероятно. Управленцы «Реала» мыслят экономически-целесообразными категориями
+12
-5
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Golden Valley
Меня понимают только самые истинные, настоящие фанаты реала.
Самые истинные фанаты клуба не будут желать команде провала если им не купят топ форварда
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Фёдор Кузнецов
Ответ Cruel Snake
И видимо о трофеях вообще не мыслят
Можно взять трофей сейчас, и упасть в кризис, а можно закончить перестройку клуба, и идти с новым топ поколением за трофеями, Реал потому и остаётся топ клубом, что руководство мыслит в долгую
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mr kovalsky
Ответ sargerasxd
Поздравляем барсу с чемпионством
Атлетико со вторым местом
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Filipp Gorski
Классно с Хоселу весь сезон на фрв проводить будут 👍
Потом еще будут жаловаться на Анчи что он не берет трофеи и проигрывает Ла Лигу Барсе
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Black Phoenix
Вот поэтому Реал имеет здоровую финансовую подушку в отличие от Барсы, что после продажи Неймара за два трансферных окна собрала игроков чуть ли не на 300 лямов в совокупности, или больше. Плоды до сих пор пожинают. Один Коутиньо за 140 и Дембеле за 100 лямов чего только стоят.
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CM1
Ответ Hans Castorp
Надеюсь это утка , иначе в новом сезоне и на Кубок Испании тяжело будет рассчитывать. Винисиус, Родриго и Хоселу на весь сезон- это приговор , не говоря уж о проблеме ПЗ, где Карвахалю уже точно нужен приемник
У него есть в машине приемник. Классно радиостанции ловит... А вот преемник не помешал бы...
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Oleg A.A.
Беги, КАРЛО! БЕГИ!
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blaugrano
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Критического спада" Последний сезон это конкретный критический спад. Игра с Сити на этихаде все показала
По-всякому можно посмотреть. С другой стороны, полуфинал ЛЧ и 2 место ЛЛ - это не катастрофа.
Критический спад - это та ситуация, что случилась в Барселоне. Массово усилялись в период финансовой нестабильности нет от хорошей жизни.
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Игорь Новиков
Игры Переса. Он не настолько глуп, чтобы оставить команду без топ-форварда.
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Андрюха с района
Ахаха) Купили одного возрастного ноунейма и хватит)
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Денис Грибанов
Ответ Игорь Климов
И полузащитники у Реала стремительно стареют, на весь следующий сезон их точно не хватит для всех турниров.
Ну да, Тчуамени, Кама, Федя, Джуд, Браим- прям сборная дома престарелых.
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Владислав Бондарчук
Бавария: не списывай только полностью
Реал: ок
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Evgen_Hazard
Почему бы не взять Кокорина
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bars1998
Ответ Игорь Климов
И полузащитники у Реала стремительно стареют, на весь следующий сезон их точно не хватит для всех турниров.
с полузащитой проблем нет там куча игроков
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Фёдор Кузнецов
Трансферное окно в Испании намокнет официально ещё не открылось.
Очевидно Реал будет пытаться взять форварда, но если за Кейна попросят 150+, за Осимхена и Мартинеса примерно столько же, и не будет чёткой суммы по Мбаппе, Реал может и не взять форварда
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Иззат Туляганов
Ответ deadjoker
Состав то в целом отличный. Но вот правый защитник уже не железный и без нападающего туго.
Как состав без нападающего может быть отличным? Там два хороших нападающих нужно один на поле, другой на скамейку.
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Кайыргали Юнусов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ sargerasxd
Поздравляем барсу с чемпионством
Рано
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