Из-за ливня игра Шотландия – Грузия прерывалась на 100 минут

Дождь помешал проведению игры Шотландии с Грузией в квалификации Евро-2024.

Матч на « » был остановлен спустя 7 минут после начала (примерно в 21:53 по московскому времени) – почти сразу после гола хозяев. Главный судья Иштван Вад обсудил ситуацию с капитанами команд и в итоге принял решение увести футболистов в раздевалки.

В дальнейшем рефери несколько раз осматривал поле, с которого пытались удалить избыток влаги, примерно в 22:45 футболисты выходили разминаться, а в 23 часа снова ушли. Спустя 10 минут вернулись только шотландцы, а грузинская команда отказалась покидать подтрибунное помещение.

Возобновить матч удалось лишь примерно в 23:33.