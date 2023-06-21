Из-за ливня игра Шотландия – Грузия прерывалась на 100 минут

Теги происшествия судьи сборная Грузии по футболу сборная Шотландии по футболу Иштван Вад квалификация Евро-2024 Хэмпден Парк Футбол

Дождь помешал проведению игры Шотландии с Грузией в квалификации Евро-2024.

Матч на «Хэмпден Парк» был остановлен спустя 7 минут после начала (примерно в 21:53 по московскому времени) – почти сразу после гола хозяев. Главный судья Иштван Вад обсудил ситуацию с капитанами команд и в итоге принял решение увести футболистов в раздевалки.

В дальнейшем рефери несколько раз осматривал поле, с которого пытались удалить избыток влаги, примерно в 22:45 футболисты выходили разминаться, а в 23 часа снова ушли. Спустя 10 минут вернулись только шотландцы, а грузинская команда отказалась покидать подтрибунное помещение.

Возобновить матч удалось лишь примерно в 23:33.

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5 комментариев

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Фут.Боль
Тот случай, когда до чужой штрафной на лодке быстрее доберешься.
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Григорий Молотков
включил трансляцию под конец 1 тайма - все такое же водное поло
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bel01
В Шотландии люди не носят зонты, а к дождю относятся так, словно мокнуть под ним так же естественно, как дышать воздухом.
Ещё римляне поняли, какой здесь тяжёлый климат, и возвели вал Адриана от греха подальше)))
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rigobersong
Мактомини 5 голов в отборе все молчат

кринж 5 голов в отборе, уже тысяча новостей:))
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Владимир Владимирович
Ответ rigobersong
Мактомини 5 голов в отборе все молчат кринж 5 голов в отборе, уже тысяча новостей:))
Ну увы , Кринж самый популярный человек в интернете . Бренд так сказать ) отсюда и вывод, на его новостях всегда людно
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