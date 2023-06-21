Из-за ливня игра Шотландия – Грузия прерывалась на 100 минут
Дождь помешал проведению игры Шотландии с Грузией в квалификации Евро-2024.
Матч на «Хэмпден Парк» был остановлен спустя 7 минут после начала (примерно в 21:53 по московскому времени) – почти сразу после гола хозяев. Главный судья Иштван Вад обсудил ситуацию с капитанами команд и в итоге принял решение увести футболистов в раздевалки.
В дальнейшем рефери несколько раз осматривал поле, с которого пытались удалить избыток влаги, примерно в 22:45 футболисты выходили разминаться, а в 23 часа снова ушли. Спустя 10 минут вернулись только шотландцы, а грузинская команда отказалась покидать подтрибунное помещение.
Возобновить матч удалось лишь примерно в 23:33.
Ещё римляне поняли, какой здесь тяжёлый климат, и возвели вал Адриана от греха подальше)))
кринж 5 голов в отборе, уже тысяча новостей:))