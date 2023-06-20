Берарди близок к переходу в «Лацио». «Сассуоло» получит 20 млн евро и бонусы

«Лацио» находится в шаге от покупки вингера Доменико Берарди.

Как сообщает журналист Руди Галетти, переговоры с « » находятся на финальном этапе. Стороны обсуждают последние детали.

Сделка оценивается примерно в 20 млн евро плюс бонусы. Условия контракта с 28-летним игроком уже согласованы.

выступает за один клуб на протяжении всей карьеры. С 2013 по 2015 год он принадлежал «Ювентусу», но продолжал играть за «Сассуоло» на правах аренды.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории команды можно ознакомиться здесь.