Берарди близок к переходу в «Лацио». «Сассуоло» получит 20 млн евро и бонусы
«Лацио» находится в шаге от покупки вингера Доменико Берарди.
Как сообщает журналист Руди Галетти, переговоры с «Сассуоло» находятся на финальном этапе. Стороны обсуждают последние детали.
Сделка оценивается примерно в 20 млн евро плюс бонусы. Условия контракта с 28-летним игроком уже согласованы.
Берарди выступает за один клуб на протяжении всей карьеры. С 2013 по 2015 год он принадлежал «Ювентусу», но продолжал играть за «Сассуоло» на правах аренды.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории команды можно ознакомиться здесь.
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