Берарди близок к переходу в «Лацио». «Сассуоло» получит 20 млн евро и бонусы

Теги Лацио серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди деньги Футбол

«Лацио» находится в шаге от покупки вингера Доменико Берарди.

Как сообщает журналист Руди Галетти, переговоры с «Сассуоло» находятся на финальном этапе. Стороны обсуждают последние детали.

Сделка оценивается примерно в 20 млн евро плюс бонусы. Условия контракта с 28-летним игроком уже согласованы.

Берарди выступает за один клуб на протяжении всей карьеры. С 2013 по 2015 год он принадлежал «Ювентусу», но продолжал играть за «Сассуоло» на правах аренды.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории команды можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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градус ненависти
Ничего себе! Ещё одна легенда трансферных окон им Н. Гайтана опять куда то якобы «переходит»;))
+22
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maximilian_15
Да ладно?! Я думал, что он никогда и никуда не перейдет.
+7
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Three Days Grace
Супер усиление для Лацио. Но где остальные команды?
+6
0
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Владимир Владимирович
Венгер в 2014 году очень хотел Берарди, а он только спустя почти 10 лет уходит из Сассуоло
+2
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alexis2020
Рад за Берарди! Не очень люблю Лацио, но надеюсь итальянец заиграет там
+1
0
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Итачи Учиха
Топ. С Андерсоном и Дзаканьи у Лацио довольно сильные фланги. Если придет бодрый Жутгла в атаку и удержат Серёгу и Альберто, вполне смогут на выход из группы осенью претендовать в ЛЧ
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Алексей Гусев
Да не пренадлежал он Юве, а был в совместном владении как и Дзадза, оба играли в Сассуоло, потом одного Дзадзу выкупил Юве, второго Берарди выкупил Сассуоло, в 14 году вроде, или в 15.
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Алексей Гусев
А по факту, скорее всего не пойдет. Да и Сассуоло не отдаст его за 20.
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eyshon
Как же давно должен был уходить в топ клуб.
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