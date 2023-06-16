«МЮ» хочет подписать Тео. «Милан» потребует не менее 60 млн евро за защитника (GdS)
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Манкунианцы хотят подписать 25-летнего игрока этим летом, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Несмотря на важность левого защитника для команды, «россонери» могут продать его за крупную сумму. «Милан» потребует не менее 60 млн евро за француза.
Как добавляет Corriere della Sera, интерес к Тео также проявляют «Манчестер Сити» и топ-клубы Испании.
В 32 матчах завершившегося сезона Серии А Эрнандес забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы
Он олицетворяет характер и дух команды
Де Дзерби в принципе сильнейший итальянский тренер на данный момент, лысый шарлатан с Милана и близко не стоял со своим бей-беги футболом.
Вкладывать 60 миллионов в игрока на супер укрепленную позицию, который еще и лучше себя проявляет в роли, которую Тен Хаг не использует, это оч смешно. Показывает профессионализм газеты, могли бы хоть какую-нибудь более логичную утку придумать и сказать, что МЮ за Майнгана 60 лямов предлагает.
Очень смешно)!