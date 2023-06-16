«МЮ» хочет подписать Тео. «Милан» потребует не менее 60 млн евро за защитника (GdS)

Теги Милан Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тео Эрнандес Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Манкунианцы хотят подписать 25-летнего игрока этим летом, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на важность левого защитника для команды, «россонери» могут продать его за крупную сумму. «Милан» потребует не менее 60 млн евро за француза.

Как добавляет Corriere della Sera, интерес к Тео также проявляют «Манчестер Сити» и топ-клубы Испании.

В 32 матчах завершившегося сезона Серии А Эрнандес забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы

Материалы по теме

92 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
т.е. какие-то типы из Брайтона стоят 100, а один из лучших латералей мира 60?
+109
-3
+106
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ Me1nik
а Шоу куда?
Show must go on
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santi19
Тео определённо стоит своих денег, один из ключевых фигур в составе Милана на данный момент
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Me1nik
а Шоу куда?
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ Santi19
Тео определённо стоит своих денег, один из ключевых фигур в составе Милана на данный момент
Эрнандес также важен Милану как Рамос в своё время.
Он олицетворяет характер и дух команды
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антуан Гризманн
Ответ London.is.blue
Брайтон раскатает Милан без особого напряга. А в чемпионате Италии сегодняшний Брайтон боролся бы за чемпионство.
Этот британский снобизм передается даже фанам в Мухосранске
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Сергей
т.е. какие-то типы из Брайтона стоят 100, а один из лучших латералей мира 60?
Аталанта за типа с одним сезоном в топ лигах просит 86
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ Сергей
т.е. какие-то типы из Брайтона стоят 100, а один из лучших латералей мира 60?
это проблема внутреннего ценообразования в АПЛ)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Антуан Гризманн
Этот британский снобизм передается даже фанам в Мухосранске
Ты матчи Брайтона и Милана посмотри для начала. Это небо и земля в плане организации игры.
Де Дзерби в принципе сильнейший итальянский тренер на данный момент, лысый шарлатан с Милана и близко не стоял со своим бей-беги футболом.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freak05 Feal
Врядли Милан готов вообще его продавать, а тем более за такую сумму, если поступит предложение 90+ может они ещё подумают, а так врядли
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PamcuK
Левый защитник это наверное самая укрепленная в составе позиция. Шоу топовый игрок, Маласия хорошо подходит для ротации, так еще из аренды возвращается очень перспективный Альваро Фернандес (который явно поедет в следующем сезоне в аренду в клуб из АПЛ или Ла Лиги).

Вкладывать 60 миллионов в игрока на супер укрепленную позицию, который еще и лучше себя проявляет в роли, которую Тен Хаг не использует, это оч смешно. Показывает профессионализм газеты, могли бы хоть какую-нибудь более логичную утку придумать и сказать, что МЮ за Майнгана 60 лямов предлагает.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red_devils
под каждой трансферной новостью о более менее известным игроком будет стоять интерес со стороны мю)) каждое то такая ерунда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nomer245
Ответ Freak05 Feal
Врядли Милан готов вообще его продавать, а тем более за такую сумму, если поступит предложение 90+ может они ещё подумают, а так врядли
Да и в целом у МЮ это не самая проблемная позиция. На вброс похоже
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Игорь Новиков
Давайте до свидания! Думаю, что Тео если и уйдет когда-то из Милана, то только в Реал.
Перес хочет Альфонсо Дэвиса, хотя тут сложно даже сказать какой вариант будет круче.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Варламов
Тео это сейчас есть олицетворение нынешнего Милана, если его продадут то в руководстве явно не адекваты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Игорь Новиков
Давайте до свидания! Думаю, что Тео если и уйдет когда-то из Милана, то только в Реал.
Не надо ему никуда уходить. Кака и Шевченко помнят что такое уйти из Милана
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Сергей Сорока
Де Дзерби с Брайтоном так же болтался бы в середине, как и с Сассуоло. Да и в принципе 90% АПЛ в нынешней Серии А в лучшем случае боролись бы за еврокубки.
🤣🤣🤣
Очень смешно)!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Ваня Кассирский
А оно живо еще?
а ты апл каким местом смотришь? )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santi19
Ответ kaka10
Эрнандес также важен Милану как Рамос в своё время. Он олицетворяет характер и дух команды
сто процентов, самому очень импонирует этот игрок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Me1nik
Ответ kaviknat
в центр. И центрального подписывать не надо)))
всë гениальное просто!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Me1nik
а Шоу куда?
да никуда, просто вброс от его агента через итальянскую прессу. Уж левый защ МЮ в это ТО точно не нужен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greenalem
Ответ Сергей
т.е. какие-то типы из Брайтона стоят 100, а один из лучших латералей мира 60?
Пора понять, что цена образуется не только от игры футболиста. Также решает состояние лиги, откуда ты покупаешь игрока. Условный Холанд в Зальцбурге не будет никак стоить 200 млн, потому что лига и клуб не настолько богаты, чтобы продавать за такие деньги. Они с радостью и за 80 млн отдадут, так как таких денег никогда не видели. Брайтон, который скорее всего зарабатывает больше Милана, будет просить цену повыше, отсюда и разница. Плюс есть вопрос контракта. Месси без контракта никак не будет 300 млн, Мбаппе с годом контракта тоже не будет стоить столько, а Холанд обошёлся лишь в 60-75 млн (не помню уже), потому что контракт позволял. Поэтому игра футболиста не самый первый фактор ценообразования, хоть и важный.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JIEOMEC
Ответ Me1nik
а Шоу куда?
в люк
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
Ответ Sultan Aidar
его уровня Канселу - 70 млн. Так что 60 лямов вполне разумная цена
канселу почти 30 и он стоит дороже 25летнего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Иванова
Мне интересно, сколько игроков еще припишут МЮ, у команды бюджет на трансферы около 150 лямов фунтов, а по сообщениям прессы, купить должны уже на 500 лямов! Кем только не интересуются!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий