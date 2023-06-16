«МЮ» хочет подписать Тео. «Милан» потребует не менее 60 млн евро за защитника (GdS)

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Манкунианцы хотят подписать 25-летнего игрока этим летом, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на важность левого защитника для команды, «россонери» могут продать его за крупную сумму. « » потребует не менее 60 млн евро за француза.

Как добавляет Corriere della Sera, интерес к Тео также проявляют «Манчестер Сити» и топ-клубы Испании.

В 32 матчах завершившегося сезона Серии А Эрнандес забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

В «МЮ» совсем скоро сменится владелец. Похоже, рулить клубом будут катарцы