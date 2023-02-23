Гути: «Мбаппе стоит перейти в «Реал», но с опущенной головой – после той гадости, что он сделал. Нужно сказать Килиану: «Мы далеко не в первый раз подписываем лучшего в мире»

Теги ПСЖ Луиш Фигу Реал Мадрид Гути Роналдо лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Футбол

Экс-хавбек «Реала» Гути высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«После той гадости, которую он сделал по отношению к клубу, ему придется все зарабатывать с нуля, даже если «Реал» заплатит за него 300 млн евро.

Ему стоит перейти. Но перейти с опущенной головой, стать в раздевалке «одним из». В ином случае он совершит ошибку, это будет означать, что он не понимает, в какой клуб переходит.

Такова реальность. Я играл с Зиданом, играл с Фигу, играл с Роналдо. Именно так вы и должны переходить в «Реал». Я не знаю, какова обстановка в раздевалке «ПСЖ», как устроена его жизнь в Париже, но в раздевалку «Реала» ты должен заходить именно так. Иначе тебя не захотят в ней видеть.

Нужно сказать Килиану: «Мы подписываем лучшего в мире, но «Реал» много лет так делает, ты не первый. Далеко не первый».

Такова действительность, вот что такое «Реал» и вот что происходит в его раздевалке. Сделал ли ты себе где-то имя, не имеет значения. Сложнейшая задача – стать лучшим в мире в составе «Реал Мадрид», и пока ты этого не сделал», – сказал Гути в эфире El Chiringuito.

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39 комментариев

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MVL
Ответ Ya Tolik
Гути верно говорит. Реал подписывал Фигу на пике, Зидана на пике, обладателей ЗМ Роналду и Кака. В моменты подписания это были одни из лучших игроков на своих позициях. Чем подписание Килиана отличается? Ничем.
Еще Каннаваро подписывали)
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GerbertS
спасибо, нет. Гути, епрст, ты же мадридиста. Мбаппе не должен играть в Мадриде. это не обсуждается. Хоть с опущенной головой, хоть весь в поклоне.
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Alex0405
Ответ GibsonFlyingV
Если Реал настолько крутой,то зачем до сих пор не подписал Мудрика?
Наверное потому, что Мудрик не настолько хорош, чтобы играть в «Реал» Мадрид.
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cukken
Конечно, потому что Реал зависит от этих лучших игроков, такой же столичный испанский мешок. Скоро будут накопленное тратить.
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Raul14
Ответ against tolerance
А почему ты в курсе того, что происходит в журналах для геев?
Тоже интересно 😂😂😂
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Wild91688
Ответ against tolerance
А почему ты в курсе того, что происходит в журналах для геев?
Походу балуется
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against tolerance
Ответ Aleksandr Chuchval
Помню как гути снимался в журналах для геев
А почему ты в курсе того, что происходит в журналах для геев?
+4
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+4
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Wild91688
Лучшими становятся именно в таких клубах как Реал,Барса а не в этом шапито под названием ПСЖ
+4
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+4
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Dark.Babysitter
Ответ Ярый член
и Роттен вместе с ними
Джонни Роттен??)))
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Ярый член
Ответ Dark.Babysitter
Гути и Мостовой вместе бухают что ли?
и Роттен вместе с ними
+1
-2
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Ярый член
зачем нужен Мбаппе если есть трудолюбивый Винисиус
+2
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Ummash
Ответ GibsonFlyingV
Если Реал настолько крутой,то зачем до сих пор не подписал Мудрика?
Реалу обязательно что ли подписать каждого кто может пинать мяч
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Wild91688
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Да, подписал новый контракт с клубом, в котором играл. И где Гути усмотрел там гадость? Про опущенную голову, Килиан чемпион мира и лидер самого титулованного и популярного клуба Франции и он вовсе не должен переходить в Реал, тем более с опущенной головой.
Вот именно,самый титулованный во Франции,это не топ чемп.жаль что он пол карьеры угробил в этом убогом шапито
+2
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zizo98
Ответ Айтуар Куат
Сколько хет триков у Месси в ворота Баварии? У Криша 10 голов..
У Баварии 8 голов в окно метрового
+1
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Fan de PSG depuis 2002
Да, подписал новый контракт с клубом, в котором играл. И где Гути усмотрел там гадость? Про опущенную голову, Килиан чемпион мира и лидер самого титулованного и популярного клуба Франции и он вовсе не должен переходить в Реал, тем более с опущенной головой.
0
-2
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Dark.Babysitter
Гути и Мостовой вместе бухают что ли?
+2
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Андрей Хенто
Про то, что Килиану нужно извиниться, все-таки перебор, предварительного договора с Мадридом у него не было, да тянул до последнего, возможно использовал Мадрид для получения такого дорогого контракта, но то, что игрок такого калибра Мадриду необходим- полностью согласен.на обновлённом Сантьяго Бернабеу презентовать такого игрока - вишенка на торте, но я уверен, что Мадрид не будет делать предложения Парижу, а будет ждать окончания его контракта, так ка Париж после всего того, что произошло в прошлом году заломит цену ещё выше.
Не дождетесь
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LaffyTaffy
Зачем Реалу Мбаппе, когда на этой позиции великолепный Винисиус и еще много лет может там играть?
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Сергей Добрынин
Ответ GibsonFlyingV
Если Реал настолько крутой,то зачем до сих пор не подписал Мудрика?
За тем , что бы его подписал Челси
+3
-1
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Fan de PSG depuis 2002
Зачем ему нужен этот Реал? Он и в Пари Сен-Жермен звезда мирового масштаба. Гути выдает желаемое за действительное.
+1
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Enotaz24
Пример Азара показательный, сделал себе имя, был лучшим в Челси, пришел звездой в Реал ....и все, к сожалению. Бургеры победили желание играть за Реал.
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Spartan_big_bang
Ответ Борис Энгельгардт
Мбаппе лучше Вини, но не настолько, чтобы менять одного на другого, поэтому пусть остается в ПСЖ
Настолько и лучше любого, но он переменчив, как флюгер мечется за бабло
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Ya Tolik
Гути верно говорит.
Реал подписывал Фигу на пике, Зидана на пике, обладателей ЗМ Роналду и Кака. В моменты подписания это были одни из лучших игроков на своих позициях.
Чем подписание Килиана отличается? Ничем.
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-2
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Андрей Хенто
Ответ Борис Энгельгардт
Мбаппе лучше Вини, но не настолько, чтобы менять одного на другого, поэтому пусть остается в ПСЖ
Мбаппе более универсален и мог бы играть справа, а Родриго играть под нападающим. Он сам недавно признавался, что это его любимая позиция, хотя на левом фланге он тоже показывает свой лучший футбол.
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-3
-3
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Aleksandr Chuchval
Помню как гути снимался в журналах для геев
0
-2
-2
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