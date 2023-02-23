Гути: «Мбаппе стоит перейти в «Реал», но с опущенной головой – после той гадости, что он сделал. Нужно сказать Килиану: «Мы далеко не в первый раз подписываем лучшего в мире»
Экс-хавбек «Реала» Гути высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«После той гадости, которую он сделал по отношению к клубу, ему придется все зарабатывать с нуля, даже если «Реал» заплатит за него 300 млн евро.
Ему стоит перейти. Но перейти с опущенной головой, стать в раздевалке «одним из». В ином случае он совершит ошибку, это будет означать, что он не понимает, в какой клуб переходит.
Такова реальность. Я играл с Зиданом, играл с Фигу, играл с Роналдо. Именно так вы и должны переходить в «Реал». Я не знаю, какова обстановка в раздевалке «ПСЖ», как устроена его жизнь в Париже, но в раздевалку «Реала» ты должен заходить именно так. Иначе тебя не захотят в ней видеть.
Нужно сказать Килиану: «Мы подписываем лучшего в мире, но «Реал» много лет так делает, ты не первый. Далеко не первый».
Такова действительность, вот что такое «Реал» и вот что происходит в его раздевалке. Сделал ли ты себе где-то имя, не имеет значения. Сложнейшая задача – стать лучшим в мире в составе «Реал Мадрид», и пока ты этого не сделал», – сказал Гути в эфире El Chiringuito.
Реал подписывал Фигу на пике, Зидана на пике, обладателей ЗМ Роналду и Кака. В моменты подписания это были одни из лучших игроков на своих позициях.
Чем подписание Килиана отличается? Ничем.