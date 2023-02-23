Экс-хавбек «Реала» Гути высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» .

«После той гадости, которую он сделал по отношению к клубу, ему придется все зарабатывать с нуля, даже если «Реал» заплатит за него 300 млн евро.

Ему стоит перейти. Но перейти с опущенной головой, стать в раздевалке «одним из». В ином случае он совершит ошибку, это будет означать, что он не понимает, в какой клуб переходит.

Такова реальность. Я играл с , играл с , играл с . Именно так вы и должны переходить в «Реал». Я не знаю, какова обстановка в раздевалке « », как устроена его жизнь в Париже, но в раздевалку «Реала» ты должен заходить именно так. Иначе тебя не захотят в ней видеть.

Нужно сказать Килиану: «Мы подписываем лучшего в мире, но «Реал» много лет так делает, ты не первый. Далеко не первый».

Такова действительность, вот что такое «Реал» и вот что происходит в его раздевалке. Сделал ли ты себе где-то имя, не имеет значения. Сложнейшая задача – стать лучшим в мире в составе «Реал Мадрид», и пока ты этого не сделал», – сказал Гути в эфире El Chiringuito.