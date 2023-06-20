Эмилиано Мартинес о победе на ЧМ: «Чувствую, что прошел футбол. ЛЧ – бонус, но не мечта»

Эмилиано Мартинес высказался о победе на чемпионате мира-2022.

«Я чувствую, что прошел футбол. Но всегда хочется большего. Да, я хочу выиграть Лигу чемпионов Лигу Европы... Но на уровне сборной Аргентины мы добились всего. Лига чемпионов – это больше про Европу. Я живу там уже 12 лет, и было бы огромным достижением выиграть что-то с « ».

На международном уровне мы с этими ребятами добились всего. Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а не в Лиге чемпионов. Если ты выбирать [между этими турнирами], то я уже осуществил свою мечту. Победа в Лиге чемпионов – это бонус, но не моя мечта», – сказал вратарь сборной и «Астон Виллы».