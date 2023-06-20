Эмилиано Мартинес о победе на ЧМ: «Чувствую, что прошел футбол. ЛЧ – бонус, но не мечта»
Эмилиано Мартинес высказался о победе на чемпионате мира-2022.
«Я чувствую, что прошел футбол. Но всегда хочется большего. Да, я хочу выиграть Лигу чемпионов Лигу Европы... Но на уровне сборной Аргентины мы добились всего. Лига чемпионов – это больше про Европу. Я живу там уже 12 лет, и было бы огромным достижением выиграть что-то с «Астон Виллой».
На международном уровне мы с этими ребятами добились всего. Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а не в Лиге чемпионов. Если ты выбирать [между этими турнирами], то я уже осуществил свою мечту. Победа в Лиге чемпионов – это бонус, но не моя мечта», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».
Кем он был до 2021? Слабенький вратарь, до 28 лет прозябал в клубах чемпионшипа и даже не был основным. Потом травмировался Лено — он выдал шикарный отрезок в Арсенале, смог получить контракт с Астон Виллой, место в сборной, вцепился в свой шанс и вошёл в историю. Ещё в 2019 на него бы никто не посмотрел, всё шло к тихой и бесславной карьере.
Но великий игрок претендующий на звание лучшего всех времен, не сможет без кубка мира сказать - зато я брал ЛЧ.
В этом и вся разница, хоть Месси примерно с 2012 года является лучшим в истории, но его упрекали именно из-за такого сущего пустяка как кубок мира, хотя по игре Месси уже тогда встал в ряд с Пеле и Марадоной, а то и превзошел их. Когда невеждам указывали на это, они отвечали одинаково - он не чемпион мира. Такой бред если подумать, но факт остается фактом, кубок мира - вершина, хочешь ты этого или нет. Я не согласен, что Месси встал в ряд с Пеле и Марадоной после кубка мира, он встал в ряд с ними после 2012 года, после 4-го ЗМ подряд. А после кубка мира Лео стал бесспорным топ-1, и заставил хейтерков ныть, что ЧМ теперь не показатель))
Геннадий, разговор с тобой закончен. А теперь свали.
Или когда был героем в двух сериях пенальти?)
Где именно за уши тянули?)
Комана и Тчуамени с Ван Дейком кто то купил?)))
С аудиторией максимум 300 млн.
Например, для того же США этот ЛЧ что есть, что нет. Им тупо плевать на него, у них есть свои финалы НБА, НХЛ, Супербоул.
Более того, этот турнир начал изживать себя, судя по попыткам создания Суперлиги.
А ЧМ - это вишенка на торте, то, что принесёт тебе величие в ТВОЕЙ стране, принесёт счастье миллионам соотечественникам, с аудиторией 1,5 млрд.
И в список величайших людей года Time включил именно Лео и Мбаппе - догадайся почему?