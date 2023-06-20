Эмилиано Мартинес о победе на ЧМ: «Чувствую, что прошел футбол. ЛЧ – бонус, но не мечта»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес высказался о победе на чемпионате мира-2022.

«Я чувствую, что прошел футбол. Но всегда хочется большего. Да, я хочу выиграть Лигу чемпионов Лигу Европы... Но на уровне сборной Аргентины мы добились всего. Лига чемпионов – это больше про Европу. Я живу там уже 12 лет, и было бы огромным достижением выиграть что-то с «Астон Виллой».

На международном уровне мы с этими ребятами добились всего. Я всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а не в Лиге чемпионов. Если ты выбирать [между этими турнирами], то я уже осуществил свою мечту. Победа в Лиге чемпионов – это бонус, но не моя мечта», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».

Материалы по теме

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ corazón blanco
Я понимаю, когда такие слова исходят от Лионеля, который самый титулованный игрок и выиграл огромное количество индивидуальных наград, но не от Мартинеса. Да на уровне сборных- можно так сказать, он выиграл все. Но футбол это ведь не только игра за национальную команду.
Мартинез не Месси, да. Он всё не выиграет. Но для человека с его карьерой это действительно называется "пройти футбол".

Кем он был до 2021? Слабенький вратарь, до 28 лет прозябал в клубах чемпионшипа и даже не был основным. Потом травмировался Лено — он выдал шикарный отрезок в Арсенале, смог получить контракт с Астон Виллой, место в сборной, вцепился в свой шанс и вошёл в историю. Ещё в 2019 на него бы никто не посмотрел, всё шло к тихой и бесславной карьере.
+102
-15
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Я понимаю, когда такие слова исходят от Лионеля, который самый титулованный игрок и выиграл огромное количество индивидуальных наград, но не от Мартинеса. Да на уровне сборных- можно так сказать, он выиграл все. Но футбол это ведь не только игра за национальную команду.
+74
-25
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
У Мужика сумасшедшая карьера в сборной! 30 матчей, 21 из которых сыграл на ноль, Чемпион мира, обладатель Кубка Америки и Финалиссимы, Золотые перчатки ЧМ-2022 и КА-2021, вратарь года по версии Фифа. На уровне сборных он реально прошел футбол на самом сложном уровне!
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Mega• Battman
вот таких высокомерных мнений как у аргов , я еще не видал. что месси, что пауль. а что то таких мнений от французов не слышал
Мартинез просто понимаеет, что это и есть пик его карьеры, ибо он уже все равно ничего более значимого, чем Кубок Мира, все равно не выиграет. Даже если его купит клуб из ЛЧ, то какой там шанс на победу в ЛЧ? Очень маленький.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Акира_1
Мартинез просто понимаеет, что это и есть пик его карьеры, ибо он уже все равно ничего более значимого, чем Кубок Мира, все равно не выиграет. Даже если его купит клуб из ЛЧ, то какой там шанс на победу в ЛЧ? Очень маленький.
А есть более значимый трофей, чем ЧМ?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Великий игрок без ЛЧ легко может сказать - зато я брал кубок мира.

Но великий игрок претендующий на звание лучшего всех времен, не сможет без кубка мира сказать - зато я брал ЛЧ.

В этом и вся разница, хоть Месси примерно с 2012 года является лучшим в истории, но его упрекали именно из-за такого сущего пустяка как кубок мира, хотя по игре Месси уже тогда встал в ряд с Пеле и Марадоной, а то и превзошел их. Когда невеждам указывали на это, они отвечали одинаково - он не чемпион мира. Такой бред если подумать, но факт остается фактом, кубок мира - вершина, хочешь ты этого или нет. Я не согласен, что Месси встал в ряд с Пеле и Марадоной после кубка мира, он встал в ряд с ними после 2012 года, после 4-го ЗМ подряд. А после кубка мира Лео стал бесспорным топ-1, и заставил хейтерков ныть, что ЧМ теперь не показатель))
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ corazón blanco
Я понимаю, когда такие слова исходят от Лионеля, который самый титулованный игрок и выиграл огромное количество индивидуальных наград, но не от Мартинеса. Да на уровне сборных- можно так сказать, он выиграл все. Но футбол это ведь не только игра за национальную команду.
Эмилиано прав, ЛЧ это лишь бонус. Буффон и Роналдо не брали ЛЧ, и что, тебе кажется их карьеры неполноценными? Они конечно хотели бы взять ЛЧ тоже, но это не так грустно когда есть кубок ЧМ, это всё перекрывает для футболиста, это вершина
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Не совсем понимаю как можно сравнивать клубный континентальный трофей и кубок мира. ЛЧ безусловно важный и раскрученный трофей. И там играют лучшие из европейских клубов. Но камон. ЧМ есть ЧМ, и каким бы Мартинез не был человеком в жизни, именно как игрок он внёс огромный вклад в победу.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
У Мужика сумасшедшая карьера в сборной! 30 матчей, 21 из которых сыграл на ноль, Чемпион мира, обладатель Кубка Америки и Финалиссимы, Золотые перчатки ЧМ-2022 и КА-2021, вратарь года по версии Фифа. На уровне сборных он реально прошел футбол на самом сложном уровне!
Объектино ты всё сказал, именно с Мартинесом пришли победы на Копа Америка, Финалиссима, Чемпионат Мира, это тот один из главных винтиков, которого очень не хватало сборной Аргентины!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Такие как Мартинес выигрывают трофеи. Человек с характером, игроки чувствуют этот внутренний запал. У Аргентины с ним процент сухих матчей заметно выше
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Денис Мартин
ЧМ объективно слабее ЛЧ, да и любого топового чемпионата. ЧМ турнир одного месяца, куда приезжают раз в 4 года, в отборе играет одна команда, на самом турнире состав может быть уже совсем другой, плюс множество факторов, таких как травмы и просто физическая форма игроков в сборной в один определенный месяц. ЛЧ и чемпионаты выявляют действительно лучшую команду, ЧМ больше похож на матчи звёзд в США. ЧМ это некая вишенка на торте, вот у Месси он смотрится грандиозно, челвоек выиграл все и в конце добавил себе ЧМ, а Мартинес что? Да кто его вспомнит через 10 лет? Про его сейв будут вспоминать только по видео нарезкам, а вот в памяти останется результативная игра, где Месси и Мбаппе тащили по очереди, но в итоге Лео забрал себе заветный турнир. Ну слова Мартинеса можно понять, потому что, очевидно, победа на ЧМ, это с запасом лучшее его достижение, и он перепрыгнул себя и свой потолок, лучше и даже близко уже не будет, он не топ кипер, и скорее всего пролетит уже мимо следующего ЧМ, и никто про него не вспомнит.
Бред больше здесь не пиши про турниры, и да, именно к ЧМ все игроки подводят свою лучшую спортивную форму.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ Игорь Климов
Объектино ты всё сказал, именно с Мартинесом пришли победы на Копа Америка, Финалиссима, Чемпионат Мира, это тот один из главных винтиков, которого очень не хватало сборной Аргентины!
Большинство чемпионских команд на супертурнирах имели в своем составе выдающихся вратарей. Это важный критерий, серьезно повышающий вероятность взятия титула.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Геннадий Тимченко
Фарид перед тем как писать коммент попробуй внимательно прочитать то, что комментируешь👍
Ты просто отредактировал комментарий и ещё меня выставляешь не читающим :)

Геннадий, разговор с тобой закончен. А теперь свали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Гамарджоба Генацвале
Куча игроков чемпионы мира. И только аргентинцы прошли футбол. Скажите уже кто-нибудь им, что ЧМ раз в 4 года, а не 1 раз в истории человечества.
Победа на ЧМ это все для любого футболиста
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ Экспертное мнение
Эмилиано прав, ЛЧ это лишь бонус. Буффон и Роналдо не брали ЛЧ, и что, тебе кажется их карьеры неполноценными? Они конечно хотели бы взять ЛЧ тоже, но это не так грустно когда есть кубок ЧМ, это всё перекрывает для футболиста, это вершина
Верно. Есть ЧМ и все остальные трофеи. ЛЧ престижнее континентальных кубков для сборных. Но все же регулярность его делает менее значимым чем ЧМ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ red blue Tyumen’
Комментарий удален модератором
Это когда он совершил сейв года, а то и десятилетия, не дав Коло Муани сделать Францию трехкратной?
Или когда был героем в двух сериях пенальти?)
Где именно за уши тянули?)
Комана и Тчуамени с Ван Дейком кто то купил?)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ VERBLYUD
У Мужика сумасшедшая карьера в сборной! 30 матчей, 21 из которых сыграл на ноль, Чемпион мира, обладатель Кубка Америки и Финалиссимы, Золотые перчатки ЧМ-2022 и КА-2021, вратарь года по версии Фифа. На уровне сборных он реально прошел футбол на самом сложном уровне!
Он и "Астон Виллу" великолепно тащил в сезоне, выдавая целые серии сухих матчей с великолепными сейвами. Ни о каких еврокубках без наличия такого лидера коллектива, на которого смог опереться Унаи в этом году, "Вилла" бы и не мечтала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кожевников
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мартинес конечно отмочил номер (видимо эмоции отключили разум), но дело его живёт.У Соболева не было в руках нечего и он решил на прямую.А если серьёзно то именно Мартинес преодалел последний рубеж для Аргентины.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Ответ corazón blanco
Я понимаю, когда такие слова исходят от Лионеля, который самый титулованный игрок и выиграл огромное количество индивидуальных наград, но не от Мартинеса. Да на уровне сборных- можно так сказать, он выиграл все. Но футбол это ведь не только игра за национальную команду.
Для аргентинского мальчишки мечта игра за сборную и победа на ЧМ. Так что он свою мечту уже исполнил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pont77
Ответ Денис Мартин
ЧМ объективно слабее ЛЧ, да и любого топового чемпионата. ЧМ турнир одного месяца, куда приезжают раз в 4 года, в отборе играет одна команда, на самом турнире состав может быть уже совсем другой, плюс множество факторов, таких как травмы и просто физическая форма игроков в сборной в один определенный месяц. ЛЧ и чемпионаты выявляют действительно лучшую команду, ЧМ больше похож на матчи звёзд в США. ЧМ это некая вишенка на торте, вот у Месси он смотрится грандиозно, челвоек выиграл все и в конце добавил себе ЧМ, а Мартинес что? Да кто его вспомнит через 10 лет? Про его сейв будут вспоминать только по видео нарезкам, а вот в памяти останется результативная игра, где Месси и Мбаппе тащили по очереди, но в итоге Лео забрал себе заветный турнир. Ну слова Мартинеса можно понять, потому что, очевидно, победа на ЧМ, это с запасом лучшее его достижение, и он перепрыгнул себя и свой потолок, лучше и даже близко уже не будет, он не топ кипер, и скорее всего пролетит уже мимо следующего ЧМ, и никто про него не вспомнит.
ЛЧ - это местечковый европейский турнир, который идёт каждый год и определяется во многом суммой вбуханных в команду денег и турниром наёмников.
С аудиторией максимум 300 млн.
Например, для того же США этот ЛЧ что есть, что нет. Им тупо плевать на него, у них есть свои финалы НБА, НХЛ, Супербоул.

Более того, этот турнир начал изживать себя, судя по попыткам создания Суперлиги.

А ЧМ - это вишенка на торте, то, что принесёт тебе величие в ТВОЕЙ стране, принесёт счастье миллионам соотечественникам, с аудиторией 1,5 млрд.
И в список величайших людей года Time включил именно Лео и Мбаппе - догадайся почему?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Прелюдия к изи победе Эмери в ЛК
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Extrim
По сути он прав, он уже в истории своей страны, при чем как основной вратарь,и участник ключевых событий!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ corazón blanco
Риго, здравствуй. А с чего ты решил, что я не люблю Мартинеса и являюсь его хейтером? Добротный вратарь, герой своей страны. Все понятно, он молодец. Я лишь осудил его за поступок с перчаткой, выглядело это не красиво и вызывающе.
Зачем ты оправдываешься, я уже давно открыто говорю кто ты есть:))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Гамарджоба Генацвале
Куча игроков чемпионы мира. И только аргентинцы прошли футбол. Скажите уже кто-нибудь им, что ЧМ раз в 4 года, а не 1 раз в истории человечества.
Только аргентинцы? Так почти каждый чемпион мира говорит. И да особенно это важно для них. Когда люди начнут осознавать, что у всех разные приоритеты, там люди эмоциональны и живут футболом. Что плохого в эмоциях?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Мартинес молодец, мое почтение, сделал себя сам и помог команде выиграть 3 титула, он великий вратарь, может и не на дистанции, но этот отрезок ввел его в элиту мирового футбола, а как он троллит соперников это вообще хохма:) До сих пор ржу когда вижу тчуаменя идет за мячом брошенным Мартинесеом:)) Вообщем победители ликуют, а хейтеры завидуют:)) А знаете почему тот же типа адекватный Хенто его не любит?:) Да потому что Мартинес настоящий, он какой есть, не лицемер как куртуа или еще кто либо:) А таких людей большинство не любит, потому что они говорят правду в лицо:))
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий