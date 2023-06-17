«Руди Гарсия выиграет ЛЧ с «Наполи». Он один из лучших в Европе». Тренер «Нима» о французе

Теги Лилль Марсель Рома лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Д2 Франция Руди Гарсия Ним Футбол

Тренер «Нима» считает, что Руди Гарсия приведет «Наполи» к победе в Лиге чемпионов.

«В жизни ты получаешь то, что заслуживаешь. Руди – один из лучших тренеров Европы. Кого-то могло удивить такое назначение, но не меня.

Когда я увидел, что Спаллетти уходит, то подумал, что президент «Наполи» может позвать Гарсию. Руди ему всегда нравился, сотрудничество было неизбежно.

Мечта Руди – выиграть Лигу чемпионов, и я думаю, что сейчас он может этого добиться. Что-то мне подсказывает, что он выиграет ЛЧ с «Наполи».

Во Франции его репутация ухудшилась из-за последнего сезона в «Марселе», но он вывел клуб в финал Лиги Европы и сделал дубль с «Лиллем». Надо помнить, кто такой Руди Гарсия.

В Италии он всегда был популярен. Наша «Рома» стала второй дважды, у нее было десять побед подряд с начала первого нашего сезона», – заявил в интервью L’Equipe Фредерик Бомпар, бывший помощник Гарсии.

Ого, «Наполи» назначил Гарсию вместо Спаллетти. В апреле его уволили из «Аль-Насра» по совету Роналду

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7 комментариев

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Кирилл Голивец
Ну Азара он раскрыл как классного дриблера - факт. Многие тренеры таких игроков в схемы загоняют. Поэтому с Хвичей сработаются
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+6
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whereissuso
Этому больше не наливать
+2
0
+2
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ZamoRano
Гарсия классный тренер, Азара вырастил супертопом, зарубился с праймовым Ювентусом с Ромой, когда выдал десять побед на старте подряд...удачи ему, Наполи тот клуб, победа в лч которого думаю обрадует всех.
+3
-2
+1
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ASH11
Ответ Кирилл Голивец
Ну Азара он раскрыл как классного дриблера - факт. Многие тренеры таких игроков в схемы загоняют. Поэтому с Хвичей сработаются
Азар сам по себе раскрылся. В Лилле дебютировал еще при Пюэле.
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Direct free kick
Выиграет, но только во сне
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Kubinec_
сложно выиграть лч если лидеров продавать. корейца выкупят, Витька так же продадут 100%
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