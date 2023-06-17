«Руди Гарсия выиграет ЛЧ с «Наполи». Он один из лучших в Европе». Тренер «Нима» о французе

Тренер «Нима» считает, что Руди Гарсия приведет «Наполи» к победе в Лиге чемпионов.

«В жизни ты получаешь то, что заслуживаешь. Руди – один из лучших тренеров Европы. Кого-то могло удивить такое назначение, но не меня.

Когда я увидел, что Спаллетти уходит, то подумал, что президент «Наполи» может позвать Гарсию. Руди ему всегда нравился, сотрудничество было неизбежно.

Мечта Руди – выиграть Лигу чемпионов, и я думаю, что сейчас он может этого добиться. Что-то мне подсказывает, что он выиграет ЛЧ с «Наполи».

Во Франции его репутация ухудшилась из-за последнего сезона в «Марселе», но он вывел клуб в финал Лиги Европы и сделал дубль с «Лиллем». Надо помнить, кто такой .

В Италии он всегда был популярен. Наша « » стала второй дважды, у нее было десять побед подряд с начала первого нашего сезона», – заявил в интервью L’Equipe Фредерик Бомпар, бывший помощник Гарсии.

Ого, «Наполи» назначил Гарсию вместо Спаллетти. В апреле его уволили из «Аль-Насра» по совету Роналду

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