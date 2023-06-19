«Урал» сделал «Локо» предложение об аренде Марадишвили: «Пока ни привета ни ответа»
«Урал» сделал «Локомотиву» предложение об аренде Константина Марадишвили.
Об этом рассказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.
«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета ни ответа.
Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», – сказал Иванов.
В прошедшем сезоне Марадишвили провел 21 матч за «Локомотив» в рамках Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.
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При Гончаренко: 37, включая все 6 игр в группе Лиги Европы полных, плюс ~ 17 полных в РПЛ
«Лавочник», ну 🤔
Ну и кстати говоря, это фигня: Марадишвили - воспитанник российской футбольной школы, а значит, его гражданство на лимит не влияет.
К слову, в команде 8 легов, при том, что в последнем матче вышли лишь 4, а Ранджелович из команды уже ушёл. А можно в заявке 13 легов. Так что, зря он так за лимит переживает.
Ну будем посмотреть, что ж за бистов привезёт в Урал Иванов.