«Урал» сделал «Локо» предложение об аренде Марадишвили: «Пока ни привета ни ответа»

«Урал» сделал «Локомотиву» предложение об аренде Константина Марадишвили.

Об этом рассказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета ни ответа.

Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», – сказал Иванов.

В прошедшем сезоне провел 21 матч за « » в рамках Мир , отметившись 2 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.

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