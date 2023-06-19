«Урал» сделал «Локо» предложение об аренде Марадишвили: «Пока ни привета ни ответа»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Григорий Иванов Константин Марадишвили Спорт-Экспресс Футбол

«Урал» сделал «Локомотиву» предложение об аренде Константина Марадишвили.

Об этом рассказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов. 

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета ни ответа.

Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», – сказал Иванов. 

В прошедшем сезоне Марадишвили провел 21 матч за «Локомотив» в рамках Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь

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24 комментария

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Тмб68рус
Отпускайте. Парень должен играть, Галактионов в основе его не видит
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Спартак Уокер
Хорошее усиление будет для Урала
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27nvn
Взаимовыгодная аренда получилась бы, для одной стороны постоянная игровая практика футболиста нестартового состава, для другой хороший полузащитник в основе. По мне так отличный вариант.
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Gouliash
если они и дальше будут так комментировать переговоры, то вряд ли вообще могут на что-то рассчитывать)
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Давид Кочинян
Ответ ЦСКА1960
Мара при Гончаренко лавочником был, его Овчинников сделал игроком основы.
При Овчинникове: 1 матч
При Гончаренко: 37, включая все 6 игр в группе Лиги Европы полных, плюс ~ 17 полных в РПЛ

«Лавочник», ну 🤔
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Давид Кочинян
Маре нужен Гончаренко. Давай в «Урал», парень, однозначно перезапустишь карьеру, 💯%!
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Dmitry Orlov
Забавно, что про перебор легионеров в команде говорит тот, кто громче остальных владельцев клубов топил за то, что лимит отменять/смягчать не нужно, нужно растить своих.

Ну и кстати говоря, это фигня: Марадишвили - воспитанник российской футбольной школы, а значит, его гражданство на лимит не влияет.

К слову, в команде 8 легов, при том, что в последнем матче вышли лишь 4, а Ранджелович из команды уже ушёл. А можно в заявке 13 легов. Так что, зря он так за лимит переживает.
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Dmitry Orlov
Ответ Тмб68рус
Отпускайте. Парень должен играть, Галактионов в основе его не видит
На первый сбор он едет с Локомотивом, а там уже Галактионов решит - отпускать или не отпускать.
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ЦСКА1960
Ответ Давид Кочинян
Маре нужен Гончаренко. Давай в «Урал», парень, однозначно перезапустишь карьеру, 💯%!
Мара при Гончаренко лавочником был, его Овчинников сделал игроком основы.
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Сергей Сунчилиев
Да, когда из ЦСКА к нам переходили Марадишвили и Тикнизян, я думал ого, ура у нас Константин. А для чего нам Наир? А оно вон как вышло. Где сейчас Тикнизян и где Марадишвили. Да, отпускать Константина нужно, пусть игровую практику получает. Не губите парня.. Но гол Марадишвили Ростову это конечно шедевр
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goleodor
Наир из трусов выпрыгивает, кайфует от игры. А Костя как то пассивно себя ведет. Если он будет так продолжать, то нигде не заиграет. Видимо все дело в нем самом, а не в тренере.
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Тмб68рус
Ответ Dmitry Orlov
На первый сбор он едет с Локомотивом, а там уже Галактионов решит - отпускать или не отпускать.
Он с ним уже полгода работает. Ему он предпочитает донного Куликова. Я думаю уйдёт без сожаления
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Давид Кочинян
Ответ Dmitry Orlov
Забавно, что про перебор легионеров в команде говорит тот, кто громче остальных владельцев клубов топил за то, что лимит отменять/смягчать не нужно, нужно растить своих. Ну и кстати говоря, это фигня: Марадишвили - воспитанник российской футбольной школы, а значит, его гражданство на лимит не влияет. К слову, в команде 8 легов, при том, что в последнем матче вышли лишь 4, а Ранджелович из команды уже ушёл. А можно в заявке 13 легов. Так что, зря он так за лимит переживает.
Сейчас в «Урале» 7 легионеров, на подходе как раз 3-5 человек, но господину Орлову виднее.
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Dmitry Orlov
Ответ Давид Кочинян
Сейчас в «Урале» 7 легионеров, на подходе как раз 3-5 человек, но господину Орлову виднее.
"на подходе как раз 3-5 человек"

Ну будем посмотреть, что ж за бистов привезёт в Урал Иванов.
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Давид Кочинян
Ответ Dmitry Orlov
"на подходе как раз 3-5 человек" Ну будем посмотреть, что ж за бистов привезёт в Урал Иванов.
Ну хоть не Игнатьевы и Смольниковы и на том спасибо
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Давид Agabekyan
Ответ Supreme Allah
А мбаппе у ПСЖ не хотят арендовать? Это игрок который год два и в топ клуб зарубеж уезжать должен , а не на дне таблице в упали прозябать
Он в топ-клубе РПЛ в глубоком запасе, какой топ клуб Европы?
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