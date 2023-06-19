Экс-тренер «Райо» Ираола возглавил «Борнмут». Контракт – на 2 года

«Борнмут» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил испанский специалист Андони Ираола. Контракт с ним рассчитан на два года.

С 2020 по 2023 год Ираола возглавлял «Райо Вальекано». Также он работал в «Мирандесе» и кипрском АЕК.

Ранее «Борнмут» объявил об увольнении тренера Гари О’Нила, при котором клуб занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ, сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.

Изображение: https://www.afcb.co.uk/

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