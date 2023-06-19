Экс-тренер «Райо» Ираола возглавил «Борнмут». Контракт – на 2 года

Теги Гари О′Нил премьер-лига Англия Андони Ираола Ла Лига Райо Вальекано Борнмут Футбол

«Борнмут» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил испанский специалист Андони Ираола. Контракт с ним рассчитан на два года. 

С 2020 по 2023 год Ираола возглавлял «Райо Вальекано». Также он работал в «Мирандесе» и кипрском АЕК. 

Ранее «Борнмут» объявил об увольнении тренера Гари О’Нила, при котором клуб занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ, сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.

Изображение: https://www.afcb.co.uk/

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6 комментариев

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Mr. Fett
Перспективный тренер. Немного странный выбор клуба, но будет занятно посмотреть
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Антибаскет Поповича
На ветке об отставке О’Нила некоторые Борнмут уже в чемпионшип отправляли. А тут всё может достаточно интересно получиться.
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Cearvm
Заслуженное повышение, Райо Вальекано уверенно закрепилось в Ла Лиге. С удовольствием посмотрю на него в АПЛ.
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