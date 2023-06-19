«Борнмут» уволил тренера О’Нила. При нем клуб сохранил место в АПЛ

«Борнмут» объявил об отставке Гари О’Нила.

Председатель правления « » Билл Фоули объяснил увольнение О’Нила необходимостью перемен для развития клуба. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/23 «Борнмут» под руководством ’Нила занял 15-е место в турнирной таблице , сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.

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