«Борнмут» уволил тренера О’Нила. При нем клуб сохранил место в АПЛ

Теги Гари О′Нил премьер-лига Англия отставки Борнмут Футбол

«Борнмут» объявил об отставке Гари О’Нила.

Председатель правления «Борнмута» Билл Фоули объяснил увольнение О’Нила необходимостью перемен для развития клуба. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/23 «Борнмут» под руководством Гари О’Нила занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ, сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.

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12 комментариев

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Kanan Jarrus
не справился с задачей стать чемпионами
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Metalloid
С составом Борнмута расчитывать на большее? Перестань жлобить деньги, даже Ноттингем сотку на трансферы нашёл, а тут 20млн за сезон и увольнять тренера.
+8
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Партизанен
Добро Пожаловать в Чемпионшип на следующий год 🤟
+4
-1
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Zalupechkin
Гарри О"нил сделал чудо оставив клуб в АПЛ , не заслужил увольнения
+3
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& Co1366
"Сделал дело - гуляй смело!" сказали тренеру недальновидные руководители.
+2
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Sergey Kuznetsov
Паркера после нескольких матчей в начале сезона уволили, О’Нила после 3 недель, как завершилась лига.
Как ТО на машине - стабильно 2 раза в год, ждем Челси на сервис
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vaslover
В Англии простые болелы все в шоке от этого увольнения. Сейчас какого-то мучячу пригласят, как пить дать. Не очень чистоплотная история получилась.
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Давид Agabekyan
Ответ Metalloid
С составом Борнмута расчитывать на большее? Перестань жлобить деньги, даже Ноттингем сотку на трансферы нашёл, а тут 20млн за сезон и увольнять тренера.
Борнмут на трансферы 80 потратил. Почти 20
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Okaka
Ответ Metalloid
С составом Борнмута расчитывать на большее? Перестань жлобить деньги, даже Ноттингем сотку на трансферы нашёл, а тут 20млн за сезон и увольнять тренера.
у них осенью сменился владелец, который зимой несколько покупок сделал, которые помогли остаться - Уаттара, Вина и др
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Okaka
Ответ Sergey Kuznetsov
Паркера после нескольких матчей в начале сезона уволили, О’Нила после 3 недель, как завершилась лига. Как ТО на машине - стабильно 2 раза в год, ждем Челси на сервис
так там Демин еще был владельцем, Паркер ушел из-за того, что не было трансферов
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Sergey Kuznetsov
Ответ Okaka
так там Демин еще был владельцем, Паркер ушел из-за того, что не было трансферов
Паркер ушел не сам, а после 9-0 от Ливерпуля
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