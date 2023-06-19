«Борнмут» уволил тренера О’Нила. При нем клуб сохранил место в АПЛ
«Борнмут» объявил об отставке Гари О’Нила.
Председатель правления «Борнмута» Билл Фоули объяснил увольнение О’Нила необходимостью перемен для развития клуба. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
В сезоне-2022/23 «Борнмут» под руководством Гари О’Нила занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ, сохранив место в высшем дивизионе на следующий сезон.
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