Рэшфорд и «МЮ» подпишут новый долгосрочный контракт. Форвард очень доволен работой с тен Хагом
Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» и 25-летний нападающий в шаге согласования долгосрочного соглашения. Англичанин примет предложение клуба.
Рэшфорд очень доволен работой с тренером Эриком тен Хагом. Сторонам осталось обсудить последние детали новой сделки.
Напомним, фанаты «Юнайтед» признали Рэшфорда игроком сезона – он первый воспитанник с этой наградой с 1998-го.
В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 30 голов и 11 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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справедливо.