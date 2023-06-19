Рэшфорд и «МЮ» подпишут новый долгосрочный контракт. Форвард очень доволен работой с тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Фабрицио Романо Футбол

Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» и 25-летний нападающий в шаге согласования долгосрочного соглашения. Англичанин примет предложение клуба.

Рэшфорд очень доволен работой с тренером Эриком тен Хагом. Сторонам осталось обсудить последние детали новой сделки.

Напомним, фанаты «Юнайтед» признали Рэшфорда игроком сезона – он первый воспитанник с этой наградой с 1998-го.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 30 голов и 11 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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LaffyTaffy
Рэшфор
+12
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munkz
Чем его, сыром приманят? Что с Чипом и Дейлом будет?
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ LaffyTaffy
Рэшфор
Рашфор
+2
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Mal 2.0
Рэшфор? Это ещё кто?
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Любезный Коссутий
Рэшфорд 200 > 375
Дехея 375 > 200
справедливо.
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
а как же больше 200 никому платить не будут?
я в это никогда не верил
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
Рэшфорд 200 > 375 Дехея 375 > 200 справедливо.
а как же больше 200 никому платить не будут?
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
и тогда вообще без напов бы играли
В центре все равно от него толку нет, а слева могут играть Санчо, Гарначо, Эланга. А при продаже нормально денег бы подняли и ЗП ведомость бы разгрузили, а так ЗП по слухам повысят до 350к, контракт долгосрочный, вернётся старый добрый Рэшфорд , которого мы видели последние 2 месяца сезона.
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Кейн то востребован, а кому нужен Рэшфорд? Надо было продавать его зимой, когда ПСЖ им интересовался
и тогда вообще без напов бы играли
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red hikkikomori
Ответ llolishe
Решфордом и Реал и ПСЖ интересовались
Какой ему Реал при живом Винисиусе, в ПСЖ только если Мбаппе уйдет
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llolishe
Ответ red hikkikomori
Кейн то востребован, а кому нужен Рэшфорд? Надо было продавать его зимой, когда ПСЖ им интересовался
Решфордом и Реал и ПСЖ интересовались
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Evgen_Hazard
Не понимаю смысла продления из-за тренера. Он может уйти сам или его уволят. И что делать дальше? Ну если ЗП ок, и срок долгий то почему бы и нет
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corazón blanco
Главное чтобы после подписания контракта Маркус не перестал играть.
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27nvn
Рэшфорд бесспорно очень хорош, один из героев МЮ, благодаря которым они вернулись в ЛЧ.
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stpn1503
Маркус
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Royal Watcher
А с Рокфором что?!
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Максим Семин
Рошфор
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СуперНегр228
С этим понятно,а как же Рэшфорд?
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