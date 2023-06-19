Рэшфорд и «МЮ» подпишут новый долгосрочный контракт. Форвард очень доволен работой с тен Хагом

Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

« » и 25-летний нападающий в шаге согласования долгосрочного соглашения. Англичанин примет предложение клуба.

Рэшфорд очень доволен работой с тренером Эриком тен Хагом. Сторонам осталось обсудить последние детали новой сделки.

Напомним, фанаты «Юнайтед» признали игроком сезона – он первый воспитанник с этой наградой с 1998-го.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 30 голов и 11 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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