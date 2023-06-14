Рэшфорд раскритиковал футбольный календарь: «У «МЮ» было по три матча в неделю с ноября до вылета из ЛЕ. Безумие, это сложно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА календарь Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд считает, что футбольный календарь нуждается в изменениях.

«Я думаю, это очевидно. На клубном уровне мы играем против команд, которые играют раз в неделю, когда сами проводили в неделю по три игры – с ноября и до тех пор, пока нас не выбили из Лиги Европы. Это безумие!

Это сложно. И хотя мы привыкли к этому, я не считаю, что так правильно», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
У Сити тоже, и что?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TO)(@777
Кому то это не помешало взять требл
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
В целом он прав.С перегруженным календарём качество футбола падает,что не нужно никому.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
На месте Рэшфорда пошел бы на завод к станку с ЧПУ. И зарплату не задерживают
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Ярый ненавистник
В целом он прав.С перегруженным календарём качество футбола падает,что не нужно никому.
Так это всё приносит деньги клубам и самим футболистам. От количества матчей растёт стоимость ТВ и рекламных контрактов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
играйте в ЛЧ и тогда будет на 2 матча меньше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ну сливайте тогда ЛЕ, КАЛ, и КА. Или в новом сезоне играйте КА и КАЛ молодёжью. Нужно просто уметь расставлять приоритеты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Динар
Если б Арсенал так рано концовку не слил то не факт, что требл бы был у Сити, календарь бы мог помешать, а так все такие последние туры уже резерв играл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FOREVER_UNITED
Ответ Marcus-light
У Сити тоже, и что?
У Сити второй состав чуть ли не сильнее, чем у Юнайтед первый
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Даценко
У сити календарь видимо полегче был

Хотя справедливости ради,Гвардиола также отмечает высокую плотность игр
Да и не только он
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aa aaa
Именно поэтому Манчстер - синий, а МЮ - в *опе, жалуется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
надо уметь выставлять приорииеты и там где можно - слиться
это придёт с опытом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ <~Inter~>
играйте в ЛЧ и тогда будет на 2 матча меньше
уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ FOREVER_UNITED
У Сити второй состав чуть ли не сильнее, чем у Юнайтед первый
И какой у Сити второй состав?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий