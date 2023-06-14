Рэшфорд раскритиковал футбольный календарь: «У «МЮ» было по три матча в неделю с ноября до вылета из ЛЕ. Безумие, это сложно»
Маркус Рэшфорд считает, что футбольный календарь нуждается в изменениях.
«Я думаю, это очевидно. На клубном уровне мы играем против команд, которые играют раз в неделю, когда сами проводили в неделю по три игры – с ноября и до тех пор, пока нас не выбили из Лиги Европы. Это безумие!
Это сложно. И хотя мы привыкли к этому, я не считаю, что так правильно», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».
Хотя справедливости ради,Гвардиола также отмечает высокую плотность игр
Да и не только он
это придёт с опытом