Рэшфорд раскритиковал футбольный календарь: «У «МЮ» было по три матча в неделю с ноября до вылета из ЛЕ. Безумие, это сложно»

Маркус Рэшфорд считает, что футбольный календарь нуждается в изменениях.

«Я думаю, это очевидно. На клубном уровне мы играем против команд, которые играют раз в неделю, когда сами проводили в неделю по три игры – с ноября и до тех пор, пока нас не выбили из . Это безумие!

Это сложно. И хотя мы привыкли к этому, я не считаю, что так правильно», – сказал форвард « ».