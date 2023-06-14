Рэшфорд о требле «Ман Сити»: «Неприятно, но поздравляю. Лучшая команда с лучшим футболом берет больше трофеев, как «Реал» и «Барса» несколько лет назад»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Маркус Рэшфорд Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Ман Сити» с завоеванием требла.

«МЮ» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 1:2. Рэшфорда спросили, какие чувства у него вызывает чемпионский парад «горожан» в Манчестере.

– Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От «Ман Сити» зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.

Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и «Реал» несколько лет назад – они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи.

– Парад «Ман Сити» в Манчестере добавит вам мотивации, чтобы сократить отставание?

– Да, 100 процентов, – сказал Рэшфорд.

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14 комментариев

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Cob_b
здесь должен быть мем «Поздравляю, конечно, но не от всего сердца»
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Hella black
Молодец Маркус,уважение главное в футболе.
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Сикарио
Ответ aidos_1979
при чём здесь мадрид с 0 треблом за всю историю?)
причем здесь Барса с 10-летним позором в ЛЧ?
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-10
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Спартак Уокер
Золотые слова
+2
0
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Burel
а к чему здесь зеро-требольные ? Никогда не были лучшими по игре
+4
-2
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ZamoRano
Ответ aidos_1979
при чём здесь мадрид с 0 треблом за всю историю?)
Требл это 2016,2017,2018, напомню, борселоне для взятия 3 лч потребовалось 53 года и эвребе ...
+3
-3
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VERBLYUD
Ответ Burel
а к чему здесь зеро-требольные ? Никогда не были лучшими по игре
Щас тебе расскажут, что у них 14 ЛЧ, не понимая, что выиграть столько ЛЧ без треблов - это еще позорнее.
+2
-2
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Dm Kznts
Ответ VERBLYUD
Щас тебе расскажут, что у них 14 ЛЧ, не понимая, что выиграть столько ЛЧ без треблов - это еще позорнее.
откровенная чушь, 🐫
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