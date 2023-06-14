Рэшфорд о требле «Ман Сити»: «Неприятно, но поздравляю. Лучшая команда с лучшим футболом берет больше трофеев, как «Реал» и «Барса» несколько лет назад»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Ман Сити» с завоеванием требла.

« » проиграл « » в финале Кубка Англии со счетом 1:2. спросили, какие чувства у него вызывает чемпионский парад «горожан» в Манчестере.

– Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От «Ман Сити» зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.

Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и « » несколько лет назад – они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи.

– Парад «Ман Сити» в Манчестере добавит вам мотивации, чтобы сократить отставание?

– Да, 100 процентов, – сказал Рэшфорд.

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