Защитник «Фулхэма» Диоп угрожал «навсегда избавиться» от жены, с которой разводится, та заявила в полицию. Игрок арестован во Франции, он утверждает, что говорил не всерьез

Теги Фулхэм премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Исса Диоп Футбол

Защитник «Фулхэма» Исса Диоп арестован по обвинению в угрозах своей жене.

По информации La Depeche, Диоп подозревается в том, что угрожал смертью своей супруге, с которой находится в процессе развода. Сообщается, что развод проходит в напряженной обстановке – Диоп не хочет платить солидную компенсацию, которую требует его жена. Футболист угрожал супруге избавиться от нее навсегда, в связи с чем женщина обратилась в полицию.

Защитник «Фулхэма» был задержан в Тулузе в воскресенье вечером. Сейчас Диоп находится под стражей в центральном полицейском участке города. Отмечается, что игрок признал некоторые факты угроз, уточнив при этом, что его слова не были серьезными.

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2 комментария

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А.Э.РАСИМ
Я навсегда избавлюсь от вас-, сказал он даме своего сердца, и придущил ее любя, обнимая за талию одной рукой.
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Alex1104
"А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся.?"
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