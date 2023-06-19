Кьеза после 3:2 с Нидерландами: «У Италии есть талант. Нужно лишь его использовать»
Федерико Кьеза прокомментировал победу сборной Италии в матче за 3-е место в Лиге наций.
В матче за 3-е место Лиги наций УЕФА сборная Италии обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:2. Кьеза забил победный гол на 72-й минуте матча.
«Я очень рад, что забил, и рад за команду. Возможно, мы заслуживали большего, но мы сыграли наилучшим образом.
Мы готовы, и мы показали это в последние годы. У Италии есть талант, нужно лишь использовать его. Манчини в последние годы набрался смелости вызвать многих парней, таких как Дзаньоло, которого вызвали еще до дебюта в Серии А.
Сейчас я думаю только об отдыхе. Подготовка к следующему сезону начнется с летнего восстановления, и я очень счастлив», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии.
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