Кьеза после 3:2 с Нидерландами: «У Италии есть талант. Нужно лишь его использовать»

Федерико Кьеза прокомментировал победу сборной Италии в матче за 3-е место в Лиге наций.

В матче за 3-е место наций УЕФА сборная Италии обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:2. Кьеза забил победный гол на 72-й минуте матча.

«Я очень рад, что забил, и рад за команду. Возможно, мы заслуживали большего, но мы сыграли наилучшим образом.

Мы готовы, и мы показали это в последние годы. У Италии есть талант, нужно лишь использовать его. Манчини в последние годы набрался смелости вызвать многих парней, таких как , которого вызвали еще до дебюта в Серии А.

Сейчас я думаю только об отдыхе. Подготовка к следующему сезону начнется с летнего восстановления, и я очень счастлив», – сказал полузащитник « » и сборной Италии.

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