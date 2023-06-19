Кьеза после 3:2 с Нидерландами: «У Италии есть талант. Нужно лишь его использовать»

Теги Роберто Манчини сборная Нидерландов по футболу Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Лига наций УЕФА Федерико Кьеза Николо Дзаньоло Футбол

Федерико Кьеза прокомментировал победу сборной Италии в матче за 3-е место в Лиге наций.

В матче за 3-е место Лиги наций УЕФА сборная Италии обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:2. Кьеза забил победный гол на 72-й минуте матча.

«Я очень рад, что забил, и рад за команду. Возможно, мы заслуживали большего, но мы сыграли наилучшим образом.

Мы готовы, и мы показали это в последние годы. У Италии есть талант, нужно лишь использовать его. Манчини в последние годы набрался смелости вызвать многих парней, таких как Дзаньоло, которого вызвали еще до дебюта в Серии А.

Сейчас я думаю только об отдыхе. Подготовка к следующему сезону начнется с летнего восстановления, и я очень счастлив», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA\LAZIO\Netherlands
Классно играли👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lazizbek Gulyamov
У Кумана тоже. Развалить все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий