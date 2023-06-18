Манчини о 3:2 с Нидерландами: «Было важно победить, Лига наций – престижный турнир. У Италии есть интересные тактические ходы»

Теги Роберто Манчини сборная Нидерландов по футболу сборная Италии по футболу Лига наций УЕФА Федерико Кьеза Николо Дзаньоло Футбол

Роберто Манчини похвалил Италию за победу над Нидерландами (3:2) в матче Лиги наций.

«Первая половина получилась очень хорошей и требовала значительных усилий, поскольку все были сильно уставшими, что и проявилось во втором тайме. То, что мы смогли выстоять под таким давлением, – хороший знак.

У нас есть интересные тактические ходы. Во втором тайме мы изменили игру, выпустив Кьезу и Дзаньоло с целью играть пошире. Защита билась до конца.

Было важно одержать победу, это престижный турнир», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI.

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4 комментария

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Arthur Jacob
Бонучи, Жоржиньо и Имобиле уже не тянут
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Богдан Агафонов
Лукомский, дочитав до «тактические ходы»: 💦💦💦
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Влад Буковски
Манч заигрывает с агентами, и поэтому вызывает Гнонто и Ретеги. Агенты хорошо отсыпают, а Дзаканньи с 10+6 остается за бортом
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