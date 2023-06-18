Манчини о 3:2 с Нидерландами: «Было важно победить, Лига наций – престижный турнир. У Италии есть интересные тактические ходы»

Роберто Манчини похвалил Италию за победу над Нидерландами (3:2) в матче Лиги наций.

«Первая половина получилась очень хорошей и требовала значительных усилий, поскольку все были сильно уставшими, что и проявилось во втором тайме. То, что мы смогли выстоять под таким давлением, – хороший знак.

У нас есть интересные тактические ходы. Во втором тайме мы изменили игру, выпустив и с целью играть пошире. Защита билась до конца.

Было важно одержать победу, это престижный турнир», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI.

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