«Марсель» ведет переговоры с тренером «Лилля» Фонсекой. Договориться с Гальярдо не удалось

Теги Лилль Марсель лига 1 Франция Марсело Гальярдо Паулу Фонсека Футбол

«Марсель» хочет назначить главным тренером Паулу Фонсеку.

Ранее «Марсель» вел переговоры с экс-тренером «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, однако договориться о назначении не удалось.

По информации RMC Sport, «Марсель» ведет переговоры с главным тренером «Лилля». Португальский специалист также заинтересован в том, чтобы возглавить «Марсель».

Однако контракт Фонсеки с «Лиллем» действует до 2024 года, поэтому «Марселю» придется выплатить финансовую компенсацию. В «Лилле», в свою очередь, уверены, что Фонсека продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 «Лилль» под руководством Паулу Фонсеки занял итоговое 5-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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5 комментариев

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alexis2020
Кстати, было бы славно, если Гальярдо поработал бы в европейском клубе
+2
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Ильяс
Мигель Анхель Феликс Гальярдо?)
+1
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Islam Gasanov
Жаль было интересно глянуть на Гальярдо в Марселе. В Аргентины многого добился
0
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Islam Gasanov
Хочется сильного тренера для Марселя чтобы наконец бросить вызов Псж за чемпионство и была интрига в Лиге 1
0
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hiper26
Ответ Ильяс
Мигель Анхель Феликс Гальярдо?)
Марсело Гальярдо.
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