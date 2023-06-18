«Марсель» ведет переговоры с тренером «Лилля» Фонсекой. Договориться с Гальярдо не удалось

«Марсель» хочет назначить главным тренером Паулу Фонсеку.

Ранее «Марсель» вел переговоры с экс-тренером «Ривер Плейт» , однако договориться о назначении не удалось.

По информации RMC Sport, «Марсель» ведет переговоры с главным тренером « ». Португальский специалист также заинтересован в том, чтобы возглавить « ».

Однако контракт Фонсеки с «Лиллем» действует до 2024 года, поэтому «Марселю» придется выплатить финансовую компенсацию. В «Лилле», в свою очередь, уверены, что Фонсека продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 «Лилль» под руководством Паулу Фонсеки занял итоговое 5-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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