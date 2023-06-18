«Для отморозка последний шанс. Отличный пример превращения из одаренного игрока в нечто позорное». Быстров о трансфере Игнатьева в «Сочи»

Владимир Быстров дал нелестную характеристику Ивану Игнатьеву.

Сообщалось, что форвард переходит в «Сочи» в качестве свободного агента.

«Последний шанс для отморозка.

все искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения.

Ну вот ничего человека не цепляло – только лишь грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола.

Но хочу напомнить, что оттянуться и отдохнуть с кайфом вообще как бы не основная функция футболиста, между прочим. Для тех, кто в танке (обращаюсь к Ивану в частности): надо ежедневно тренироваться, работать над собой и полностью отдаваться своему делу. Только в таком случае будут хоть какие-то успехи в нашем замечательном виде спорта.

Посмотрим, что получится в «Сочи». Но если продолжать ставить околофутбольные ништяки во главу угла, то ничего путного не произойдет не только в « », но и вообще нигде.

P.S. Отличный пример того, как можно из перспективного, одаренного футболиста превратиться в нечто позорное в очень короткие сроки. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», – написал бывший полузащитник сборной России.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной