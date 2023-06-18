«Для отморозка последний шанс. Отличный пример превращения из одаренного игрока в нечто позорное». Быстров о трансфере Игнатьева в «Сочи»

Теги Локомотив Владимир Быстров премьер-лига Россия Иван Игнатьев Сочи Футбол

Владимир Быстров дал нелестную характеристику Ивану Игнатьеву.

Сообщалось, что форвард переходит в «Сочи» в качестве свободного агента.

«Последний шанс для отморозка.

Ваня все искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения.

Ну вот ничего человека не цепляло – только лишь грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола.

Но хочу напомнить, что оттянуться и отдохнуть с кайфом вообще как бы не основная функция футболиста, между прочим. Для тех, кто в танке (обращаюсь к Ивану в частности): надо ежедневно тренироваться, работать над собой и полностью отдаваться своему делу. Только в таком случае будут хоть какие-то успехи в нашем замечательном виде спорта.

Посмотрим, что получится в «Сочи». Но если продолжать ставить околофутбольные ништяки во главу угла, то ничего путного не произойдет не только в «Сочи», но и вообще нигде.

P.S. Отличный пример того, как можно из перспективного, одаренного футболиста превратиться в нечто позорное в очень короткие сроки. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», – написал бывший полузащитник сборной России.

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35 комментариев

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masterwolw
Сколько бы над Володькой тут не шутили но на пике он был топом который разрывал, Игнатьеву такое и не снилось
+63
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+55
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#SharkTeam
Игнатьев заруинил только свою футбольную карьеру. Кому и где другому он сделал плохо чтобы бросаться такими словами, а, Володька?
+25
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+22
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Ничего Смешного
Ради правды Игнатьев не такой отморозок, как например Кокорин, Денисов или Широков. Володя перегибает. Дитя лимита - это факт, но дело только Игнатьева, как распоряжаться карьерой.
+27
-8
+19
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tommy_hell_trigger
Все-таки крепко тогда Вовчик люлей выхватил на думской, разум так и не вернулся к нему
+7
0
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mihail.gvozdev2020
Что плохого ИГНАТЬЕВ сделал БЫСТРОВУ??? Он хоть понимает, что означает слово ОТМОРОЗОК??? За это можно и по лицу получить. БЫСТРОВУ лучше молчать, чем говорить.
+7
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Artie Bukko
Ответ BorodachAstrakhan
не напомнишь в каком году это было?
2005-2009
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Dan Kennedy
Ответ masterwolw
Сколько бы над Володькой тут не шутили но на пике он был топом который разрывал, Игнатьеву такое и не снилось
Ну тогда в целом наши игроки сильнее были.

Но Быстрова не любят из-за переходов Зенит-Спартак-Зенит, ну и после завершения карьеры оказалось что он тот еще быдлан.
+5
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Dan Kennedy
Ответ Ничего Смешного
Ради правды Игнатьев не такой отморозок, как например Кокорин, Денисов или Широков. Володя перегибает. Дитя лимита - это факт, но дело только Игнатьева, как распоряжаться карьерой.
Ну с Денисовым не согласен. Он вроде людей не избивал, как Кокорин с Широковым. Он конфликтный, но не отморозок.
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Айрат Ситдиков
Ответ Ничего Смешного
Ради правды Игнатьев не такой отморозок, как например Кокорин, Денисов или Широков. Володя перегибает. Дитя лимита - это факт, но дело только Игнатьева, как распоряжаться карьерой.
он даже в этом не такой талантливый оказался.
И из твоей тройки я только Широков отморозком считаю.
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Quiet Dad
Издержки образования и это понятно. Он мячик всю жизнь гонял. В среде себе подобных и таких же большей частью. Отсюда и манера такая мысли излагать.
Никак не осуждаю его, но он же на ТВ работает и медийный персонаж. На футбольной пенсии. Может быть пора начать читать книги? Хотя бы для души.
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Otchelnik
К Володьке тоже подходит кстати,почти один в один...
+3
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Назар Игорь
Быстров превращается в Уткина. Та же злость на весь мир, только Вася умëн, а Быстров глуп.
+5
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ParvizLNDRreal
Нельзя ставить во главу угла посещение гей клуба
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ZarvuR2020
Ответ Назар Игорь
Быстров превращается в Уткина. Та же злость на весь мир, только Вася умëн, а Быстров глуп.
Вся разница в лексике
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tor300358
Ответ BorodachAstrakhan
когда за поросят играл что-ли? там другие разрывали и без него Титов , Алекс , Макс Калиниченко) в те года они не запомнился только своими интервью что он не из за денег перешёл в Спартак а то что его продали , и то что дзюбу обвинил в краже денег, не говорю уже про клубы для мальчиков с нетрадиционной ориентациией где он вечно тусовался )
Не правда, Быстров в Спартаке был очень силен. Его уход ослабил команду и она не смогла из-за этого побороться с Рубином за первенство.
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#SharkTeam
Ответ Dan Kennedy
Ну тогда в целом наши игроки сильнее были. Но Быстрова не любят из-за переходов Зенит-Спартак-Зенит, ну и после завершения карьеры оказалось что он тот еще быдлан.
еще из-за такого https://www.youtube.com/watch?v=mOZ8Y5vWWNI
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инок
Хороший был нап., когда играл за Краснодар, только жаль, что профукал свою карьеру. Но назвать его отморозком это уж слишком...
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psycho
Игнатьев хотя бы не был замечен у гей-клуба
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Сергей К
"Кандидатура для ток шоу просто идеальная"
- подпирает молодёжь...)
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tolobas
Ну почему сразу отморозок, он же алкаш
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Stas.P
Ничего не последний, сколько Прудников, Дядюн при своём посредственном уровне меняли клубы премьер-лиги.
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Артур Артур
Ответ #SharkTeam
Игнатьев заруинил только свою футбольную карьеру. Кому и где другому он сделал плохо чтобы бросаться такими словами, а, Володька?
Так он же лихачил довольно много(если я не путаю)
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Faust Doc
Тут скорее показательный пример жадности и глупости, которыми прекрасно воспользовался Агузарова. В принципе агент нашел в душе Ваньки эти струны и прекрасно воспользовался чтобы сделать бабки из ничего. Ну а Ванюшка теперь как зверушка в балагане гастролирует.
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Спартак Уокер
Игнатьев очень неприятный человек
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Dan Kennedy
Ответ #SharkTeam
еще из-за такого https://www.youtube.com/watch?v=mOZ8Y5vWWNI
Это очень смешно, спасибо что скинул.
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