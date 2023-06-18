Манчини о сборной Италии: «Располагаем всем необходимым, чтобы выиграть ЧМ-2026»

Роберто Манчини считает, что сборной Италии по силам выиграть ЧМ-2026.

Главный тренер «скуадры адзурры» высказался в преддверии матча с Нидерландами за 3-е место в наций.

«Наша любимая расстановка – 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но завтра [в воскресенье] мы вернемся к 4-3-3.

Это матч международного уровня против сильной команды. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей.

На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали. Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодежную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определенные проблемы у нас есть.

По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на и выиграть его», – сказал .

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