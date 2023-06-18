Манчини о сборной Италии: «Располагаем всем необходимым, чтобы выиграть ЧМ-2026»

Теги Роберто Манчини сборная Нидерландов по футболу сборная Италии по футболу ЧМ-2026 Лига наций УЕФА Футбол

Роберто Манчини считает, что сборной Италии по силам выиграть ЧМ-2026.

Главный тренер «скуадры адзурры» высказался в преддверии матча с Нидерландами за 3-е место в Лиге наций.

«Наша любимая расстановка – 4-3-3. В первом тайме против Испании мы играли хорошо, но во втором сдали физически. Наши футболисты привыкли ко всем игровым схемам, но завтра [в воскресенье] мы вернемся к 4-3-3.

Это матч международного уровня против сильной команды. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить, пусть даже на кону не стоит трофей.

На групповом этапе за нас выступали молодые игроки, многих из которых до этого вы просто не знали. Сейчас часть из них мы отпустили в юношеские и молодежную сборные. Кроме того, перед полуфиналом мы потеряли Бастони. Так что определенные проблемы у нас есть.

По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на ЧМ-2026 и выиграть его», – сказал Манчини.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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9 комментариев

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igls54
Главное, отобраться на ЧМ
+7
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Pucheslav
Вы туда отберитесь для начала
+5
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Los Galácticos
Как показал прошлый ЧМ для Италии - не говори гоп пока не перепрыгнешь, для начала надо пройти квалификацию на этот ЧМ.
+2
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rigobersong
11 Аргентинцев наберут и выиграют:))
+2
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Toffiti
"По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым..." - хорошая шутка. Манчини до сих пор так и не нашёл нормального форварда, но он убеждён)
+1
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Ришад Хайруллин
Италии не хватало на ЧМ, обидно было что победитель Евро не смог выйти на Чм
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-1
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Предан Мадриду!!!
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вам сначала нужно попасть туда
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aek4
А на чемпионат Европы что уже вышли?
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ESF
Ответ Pucheslav
Вы туда отберитесь для начала
Он тебя не услышит
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