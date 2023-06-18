«Аль-Наср» Роналду может подписать опорника «Бетиса» Вильяма Карвалью. Переговоры – на продвинутой стадии

Теги Бетис Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Вильям Карвалью Футбол

Опорный хавбек «Бетиса» Вильям Карвалью может перейти в саудовский «Аль-Наср».

Переговоры клуба, за который выступает Криштиану Роналду, о трансфере Карвалью находятся на продвинутой стадии.

Контракт 31-летнего португальца с «Бетисом» рассчитан до июня 2026 года.

В 43 матчах минувшего сезона на счету игрока 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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16 комментариев

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Ya Tolik
Ну по факту, если ты играешь в середняке топ-лиг и тебе предлагают контракт раза в 4-10 больше нынешнего, кто откажется? К тому же уже когда 30 лет.
Саудиты таким макаром половину Европы могут тянуть в свой чемпионат.
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Илья Мурашов
Это стратегия Аль-Насра? Потратить млрд, чтобы выиграть чемпионат СА? Проще и дешевле избавиться от Роналду и трофеи придут, как это сделал МЮ
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Red_Marlboro_
Пока там находится деревянная Эсмеральда,никакие трансферы не помогут бедному Аль-Насру
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Предан Мадриду!!!
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Ответ Игорь Климов
Теперь активно будут подбирать нужных игроков в помощь этому бесполезному Португальцу7, чтобы он статистику набивал.
как опорник можно помочь голами? т - логика
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Барсик Юрана
Нужно же кому-то таскать рояль за горбатым
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Пирс Морган
Бесконечный источник новостей, кого можно подписать в Наср-Аль
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Манковский
Не стоит забывать и про Рикардо!
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КристинаИнстаграммовна
Роналду еще нужен Абилардо и Гатальский.
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Евгений Резцов
В. Карвальо нужно было покупать в Ювентус в год ухода Хедиры и Пьянича. В результате тогда опорника играл Рабьо или Маккени
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Вадим Дзахоев
В свое время подавал огромные надежды. Да и играет на хорошем уровне когда здоров. Его переход в Бетси лично для меня был сюрпризом: я думал, кто-то из топов им точно заинтересуется
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Максим 1986
Ответ Пирс Морган
Бесконечный источник новостей, кого можно подписать в Наср-Аль
удар в спину от Моргана
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felix-sanchez
Ответ Ya Tolik
Ну по факту, если ты играешь в середняке топ-лиг и тебе предлагают контракт раза в 4-10 больше нынешнего, кто откажется? К тому же уже когда 30 лет. Саудиты таким макаром половину Европы могут тянуть в свой чемпионат.
Пока им почти все отказывают, это все-таки не Китай.
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