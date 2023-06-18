«Аль-Наср» Роналду может подписать опорника «Бетиса» Вильяма Карвалью. Переговоры – на продвинутой стадии

Опорный хавбек «Бетиса» Вильям Карвалью может перейти в саудовский «Аль-Наср».

Переговоры клуба, за который выступает Криштиану Роналду, о трансфере находятся на продвинутой стадии.

Контракт 31-летнего португальца с « » рассчитан до июня 2026 года.

В 43 матчах минувшего сезона на счету игрока 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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