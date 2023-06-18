«Аль-Наср» Роналду может подписать опорника «Бетиса» Вильяма Карвалью. Переговоры – на продвинутой стадии
Опорный хавбек «Бетиса» Вильям Карвалью может перейти в саудовский «Аль-Наср».
Переговоры клуба, за который выступает Криштиану Роналду, о трансфере Карвалью находятся на продвинутой стадии.
Контракт 31-летнего португальца с «Бетисом» рассчитан до июня 2026 года.
В 43 матчах минувшего сезона на счету игрока 4 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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Саудиты таким макаром половину Европы могут тянуть в свой чемпионат.