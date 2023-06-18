Губернатор доволен 4-м местом «Ростова»: «Успешный сезон. Карпин создал команду молодыми ребятами, без легионеров»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Василий Голубев Футбол

Губернатор Ростовской области доволен работой Валерия Карпина главным тренером «Ростова».

В минувшем сезоне дончане заняли 4-е место в Мир РПЛ.

«Валерием [Карпиным] я доволен. Молодыми ребятами, без легионеров создал команду. Несмотря на то, что немного не хватило до медалей и во втором круге немного просели, я считаю, что сезон получился успешным.

Сейчас мы уже работаем над тактикой и стратегией на следующий сезон. Еще не все высоты покорены, поэтому с Валерием мы еще поработаем. Тем более ему нравится в Ростове-на-Дону», – сказал Василий Голубев.

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2 комментария

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Кино Музыка
Без легионеров это радует.
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Кеша
Валерий Карпин молодец , не стал цепляться за должности в Спартаке , а пошел своей дорогой . И как показало время свой путь выбрал верно. А ведь мог остаться в Спартаке на любой должности- не пустой звон для клуба - знаковый человек .
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