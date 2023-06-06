«Аталанта» хочет продлить Гасперини до 2025-го. Тренер вывел команду в Лигу Европы

«Аталанта» намерена заключить новое соглашение с Джаном Пьеро Гасперини.

Бергамаски готовы продлить с главным тренером контракт до 2025 года и уверены, что он согласится, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, сегодня стороны проведут решающий раунд переговоров.

Действующий договор с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Серии А клуб занял 6-е место и вышел в .

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