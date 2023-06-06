«Аталанта» хочет продлить Гасперини до 2025-го. Тренер вывел команду в Лигу Европы
«Аталанта» намерена заключить новое соглашение с Джаном Пьеро Гасперини.
Бергамаски готовы продлить с главным тренером контракт до 2025 года и уверены, что он согласится, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, сегодня стороны проведут решающий раунд переговоров.
Действующий договор Гасперини с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года.
В прошедшем сезоне Серии А клуб занял 6-е место и вышел в Лигу Европы.
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Обычный середняк, который иногда боролся за выживание и еврокубки видел только по телевизору.
Вижу комментарии, что мол, пора ему уходить. Как только он уйдет, Аталанта опять станет кем была раньше. Поэтому, на мой взгляд, пусть работает с командой.