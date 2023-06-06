«Аталанта» хочет продлить Гасперини до 2025-го. Тренер вывел команду в Лигу Европы

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

«Аталанта» намерена заключить новое соглашение с Джаном Пьеро Гасперини.

Бергамаски готовы продлить с главным тренером контракт до 2025 года и уверены, что он согласится, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, сегодня стороны проведут решающий раунд переговоров.

Действующий договор Гасперини с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Серии А клуб занял 6-е место и вышел в Лигу Европы.

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3 комментария

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laudrup
Кем была Аталанта до Гасперини?
Обычный середняк, который иногда боролся за выживание и еврокубки видел только по телевизору.
Вижу комментарии, что мол, пора ему уходить. Как только он уйдет, Аталанта опять станет кем была раньше. Поэтому, на мой взгляд, пусть работает с командой.
+4
0
+4
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Глебиньо
При всём моем уважении,мне кажется,что их красивая история давно закончилась.Нужно искать нового капитана корабля.Гасперини уже,к большому сожалению,не тянет
+1
-1
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