Роберто Мартинес высказался о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.

«Иногда игра за клуб не из Европы – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу.

полностью соответствует требованиям. Он образец для подражания в раздевалке и пример не только для Португалии, но и для всего мира. У него 198 матчей за сборную!

Криштиану и – это ориентиры для португальского футбола. Нужно, чтобы они делились опытом с молодыми игроками.

Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть. Нам нужно, чтобы все показывали высочайший уровень и чувствовали конкуренцию», – сказал главный тренер сборной .

Сегодня Португалия примет Боснию и Герцеговину в 3-м туре отбора Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.

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