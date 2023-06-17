Мартинес о Роналду: «Пример для всего мира. Иногда игра за клуб не из Европы – это плюс для сборной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Пепе высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес высказался о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.

«Иногда игра за клуб не из Европы – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу.

Криштиану полностью соответствует требованиям. Он образец для подражания в раздевалке и пример не только для Португалии, но и для всего мира. У него 198 матчей за сборную!

Криштиану и Пепе – это ориентиры для португальского футбола. Нужно, чтобы они делились опытом с молодыми игроками.

Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть. Нам нужно, чтобы все показывали высочайший уровень и чувствовали конкуренцию», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Сегодня Португалия примет Боснию и Герцеговину в 3-м туре отбора Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.

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35 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Игра за Аль-Наср плюс для сборной 🤣
Для сборной Боснии?
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-3
+21
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PIT-BUL
Спустя 5 лет Роналду свободный агент без клуба.
Мартинес - «Иногда свободные агенты которые не играют и тренируются дома – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и какой у него спортзал дома
+19
-2
+17
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Ебздрогыч
Жаль, что у Мартинеса нет яиц и авторитета, и ему придется вызывать покорителя пустыни пока тот может ходить, в ущерб игре и развитию сборной
+16
-10
+6
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Игорь Климов
Ответ psixyec
Роналду лучший игрок в истории, факт.
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г.
+12
-6
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Барсик Юрана
Ответ psixyec
Роналду лучший игрок в истории, факт.
Месси
Пеле
Марадона
+14
-9
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Barca_mania
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Игра за Аль-Наср плюс для сборной 🤣 Для сборной Боснии?
Неудивительно, что с маритнесом золотая Бельгия не смогла так ничего достичь. С таким безвольным тренером 3 место на ЧМ уже чудо.
+4
0
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Lionel Andres Messi 10
Чем футболист играет в менее сильной лиге, тем он сильнее снижает к себе требования. Это естественный процесс: невозможно поддерживать высокий уровень игры без соответствующей конкуренции, что со стороны одноклубников по позиции, что со стороны оппонентов.
+10
-7
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rigobersong
Лучшее и самое талантливое португальское поколения 21 века убивают из-за того, что бесхребетный Мартинес не может свипнуть балласт:)
+10
-7
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Coodesnik
Ты это про своего инопланетянина скажи, или он перешел в лучшкюую лигу мира?
Если бы вы читали внимательней, то заметили, что я не заострял внимание на персоне Роналду, а употребил нейтральное слово – футболист, и любой, кто подходит под это определение, соответствует моей мысли, даже Месси («инопланетянин» это же про него, да?).
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Барсик Юрана
Мартинес нездорового человека
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Родя Раскольников
2+2=4, 3+3=6, 4+4=8. Пацаны, накиньте плюсов.
Я разве виноват, что для того, чтобы опровергнуть слова Мартинеса – ни разу не подкреплённые примером, кстати, – приходится прибегать к элементарным вещам?
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AF007
Ответ Великий Алонсо
Криштиану по привычке отгрузит хет-трик! Криштиану по прежнему лучший игрок планеты, а не эти ваши все Холанды и Мбаппе.
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg

По-прежнему лучшая фотография планеты, а не эти ваши все Грилиши
+2
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Андрей Тихонов
Мартинес был интересным тренером, казался перспективным, но, испанец, похоже выбрал для себя амплуа друга игроков (в любом состоянии делал ставку на Азара старшего, теперь по любому поводу и без хвалит Роналду), что, как мне кажется, тупиковый вариант для тренера, особенно в случае кризиса в команде.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ PIT-BUL
Спустя 5 лет Роналду свободный агент без клуба. Мартинес - «Иногда свободные агенты которые не играют и тренируются дома – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и какой у него спортзал дома
вы забыли про душевую...

эта больная для КР7
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AF007
Ответ psixyec
Роналду лучший игрок в истории, факт.
Любая провокация, в том числе и эта, хороша до того момента, пока её воспринимают всерьез. Как только она начинает вызывать всего лишь улыбку - надо придумывать что-то новое
+2
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Tiestorzn17
С этим все ясно, скинуть балласт яиц не хватает
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Игорь Климов
Ответ Великий Алонсо
Криштиану по привычке отгрузит хет-трик! Криштиану по прежнему лучший игрок планеты, а не эти ваши все Холанды и Мбаппе.
Зачем ты пишешь здесь ерунду, которая даже приблизительно не является правдой, ради хайпа?
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иц а мэн
Ответ rigobersong
Лучшее и самое талантливое португальское поколения 21 века убивают из-за того, что бесхребетный Мартинес не может свипнуть балласт:)
причем лучшее во всем мире я бы сказал, зверский состав собран у португалии, а кринж не может с ними сделать абсолютно ничего
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Игорь Климов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
интересно, что вы говорите зеркалу перед выходом из своей квартиры? -"какой же я красивый???"
Ты пишешь девушке)
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Игорь Климов
Ответ AF007
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/05/4b/73/39/rue7c58b7b8bd.jpg По-прежнему лучшая фотография планеты, а не эти ваши все Грилиши
Ещё как он неоднократно бросает капитанскую повязку на поле)
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Игорь Климов
Ответ EL BICHO
Що є, те є. Криштиану - iкона світового футболу 👑
Ты не прав, только так: 🐬😭🇵🇹
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Великий Алонсо
Криштиану по привычке отгрузит хет-трик! Криштиану по прежнему лучший игрок планеты, а не эти ваши все Холанды и Мбаппе.
интересно, что вы говорите зеркалу перед выходом из своей квартиры?
-"какой же я красивый???"
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Coodesnik
А я разве сказала что то про Роналду?
А чем иным тогда можно объяснить ваш всплеск агрессии, если его можно так назвать? К тому же в вашем профиле напротив строки «Любит» указано: Криштиану Роналду.
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Yony
Ответ Барсик Юрана
Месси Пеле Марадона
Черенков))))))))
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Андрей Тихонов
Так в чем заключается это преимущество, так и не сказал.
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