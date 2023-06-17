Мартинес о Роналду: «Пример для всего мира. Иногда игра за клуб не из Европы – это плюс для сборной»
Роберто Мартинес высказался о значимости Криштиану Роналду для сборной Португалии.
«Иногда игра за клуб не из Европы – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу.
Криштиану полностью соответствует требованиям. Он образец для подражания в раздевалке и пример не только для Португалии, но и для всего мира. У него 198 матчей за сборную!
Криштиану и Пепе – это ориентиры для португальского футбола. Нужно, чтобы они делились опытом с молодыми игроками.
Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть. Нам нужно, чтобы все показывали высочайший уровень и чувствовали конкуренцию», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Сегодня Португалия примет Боснию и Герцеговину в 3-м туре отбора Евро-2024. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 21:45 по московскому времени.
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Для сборной Боснии?
Мартинес - «Иногда свободные агенты которые не играют и тренируются дома – это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и какой у него спортзал дома
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