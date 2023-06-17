Усман Дембеле: «Реал» уже не тот без Бензема, и для Ла Лиги это потеря. Карим феноменален»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле описал противостояние «Барселоны» с «Реалом» в сезоне-2022/23.

– Ожидали ли вы большего сопротивления от «Реала» в Ла Лиге?

– «Реал» всегда остается очень сложным соперником, который сражается за все трофеи.

Мы хотели выиграть Ла Лигу и не теряли очки, чтобы не дать ему подобраться к нам поближе. Мы были нацелены на победу.

– Что вы думаете об уходе Карима Бензема?

– «Реал» многого лишается, потому что Карим – обладатель «Золотого мяча» и отличный игрок. «Реал» будет уже не тот без него.

Это очень важная потеря, и для Ла Лиги тоже, поскольку Бензема много забивает, отдает голевые передачи... Он феноменальный футболист, – заявил вингер «Барселоны».

Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад Джидда».

Слезы Анчелотти, душевная речь Переса и объятия Рауля: «Реал» красиво проводил Бензема

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13 комментариев

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Сэр-НеХер
Максимально адекватный комментарий от Усмана, чувствуется и уважение к сопернику и уважение к Кариму лично
+21
-1
+20
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Ya_Mama
Ответ Peter Parker
Реал уже не тот после ухода «вставьте имя»
Матео Лаоса
+20
-11
+9
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Катя Авейру.
Ответ Ya_Mama
Матео Лаоса
Зато есть Мансано
+8
-2
+6
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ljolik888
Честно ! Бензема один из лучших нападающих современности , не зависимо от клубных пристрастьях . Это признают все и очень жаль что ЛаЛигу покинула ещё одна звезда !
+6
-2
+4
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СД18
Ответ rigobersong
У реала кредитов в 3 раза больше чем у Барселоны, все их проблемы покрывает испанский банк Сантандер, покрывая проценты налогами испанского народа:) Ты хоть футбол смотришь, или просто так залетел бред написать?:))
Я знаю проблеммы клуба, за который болею. И вижу как сейчас Реал покупает игроков за 100+ млн, регистрирует и планирует купить Мбаппе. А мы не можем своих воспитаников переподписать и ветеранов выставляем, что бы выравнять платежную ведомость.
ПС А какое отношение просмотр футбола имеет к финансовому состоянию клубов?
+4
-1
+3
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СД18
Смена поколений несомненно отразится на Реале. Даже с учетом отсутствия финансовых проблем, как у Барсы. Тем более игроки покупаются не под потребности тренера, а под желания Переса. Так что следующий сезон будим бится на равных.
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corazón blanco
Да, потеря ощутимая. Мадриду придется полностью перестраивать игру в атаке, так как такого как Карим игрока по функционалу - нет. Да есть Кейн, он похож, но все же не такое у него чувство локтя, тонкости.
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