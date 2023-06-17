Усман Дембеле: «Реал» уже не тот без Бензема, и для Ла Лиги это потеря. Карим феноменален»
Усман Дембеле описал противостояние «Барселоны» с «Реалом» в сезоне-2022/23.
– Ожидали ли вы большего сопротивления от «Реала» в Ла Лиге?
– «Реал» всегда остается очень сложным соперником, который сражается за все трофеи.
Мы хотели выиграть Ла Лигу и не теряли очки, чтобы не дать ему подобраться к нам поближе. Мы были нацелены на победу.
– Что вы думаете об уходе Карима Бензема?
– «Реал» многого лишается, потому что Карим – обладатель «Золотого мяча» и отличный игрок. «Реал» будет уже не тот без него.
Это очень важная потеря, и для Ла Лиги тоже, поскольку Бензема много забивает, отдает голевые передачи... Он феноменальный футболист, – заявил вингер «Барселоны».
Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад Джидда».
Слезы Анчелотти, душевная речь Переса и объятия Рауля: «Реал» красиво проводил Бензема
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
ПС А какое отношение просмотр футбола имеет к финансовому состоянию клубов?