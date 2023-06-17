Усман Дембеле: «Реал» уже не тот без Бензема, и для Ла Лиги это потеря. Карим феноменален»

Усман Дембеле описал противостояние «Барселоны» с «Реалом» в сезоне-2022/23.

– Ожидали ли вы большего сопротивления от « » в ?

– «Реал» всегда остается очень сложным соперником, который сражается за все трофеи.

Мы хотели выиграть Ла Лигу и не теряли очки, чтобы не дать ему подобраться к нам поближе. Мы были нацелены на победу.

– Что вы думаете об уходе ?

– «Реал» многого лишается, потому что Карим – обладатель «Золотого мяча» и отличный игрок. «Реал» будет уже не тот без него.

Это очень важная потеря, и для Ла Лиги тоже, поскольку Бензема много забивает, отдает голевые передачи... Он феноменальный футболист, – заявил вингер «Барселоны».

Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад Джидда».

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