«Бензема никому не говорил, что уходит из «Реала» – мы узнали из заявления клуба. Карим – замкнутый человек, все делает молча». Начо о форварде

Карим Бензема не предупреждал одноклубников об уходе из «Реала».

Об этом рассказал . По его словам, игроки «Реала» узнали об уходе лишь из официального заявления клуба.

«Он ничего нам не говорил, но мы уже сомневались, так же, как и вы. Он не говорил об этом никому из команды. У нас были сомнения. Потом появились новости, «Реал» опубликовал заявление, и тогда мы обо всем узнали.

Он не собрал всю команду в раздевалке – он очень замкнутый человек. Он все делает молча – я хорошо знаю Карима. Лично я бы не хотел уйти таким образом», – сказал защитник « » и сборной .