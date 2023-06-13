«Бензема никому не говорил, что уходит из «Реала» – мы узнали из заявления клуба. Карим – замкнутый человек, все делает молча». Начо о форварде
Карим Бензема не предупреждал одноклубников об уходе из «Реала».
Об этом рассказал Начо Фернандес. По его словам, игроки «Реала» узнали об уходе Бензема лишь из официального заявления клуба.
«Он ничего нам не говорил, но мы уже сомневались, так же, как и вы. Он не говорил об этом никому из команды. У нас были сомнения. Потом появились новости, «Реал» опубликовал заявление, и тогда мы обо всем узнали.
Он не собрал всю команду в раздевалке – он очень замкнутый человек. Он все делает молча – я хорошо знаю Карима. Лично я бы не хотел уйти таким образом», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.
20 комментариев