«Бензема никому не говорил, что уходит из «Реала» – мы узнали из заявления клуба. Карим – замкнутый человек, все делает молча». Начо о форварде

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Начо Фернандес Футбол

Карим Бензема не предупреждал одноклубников об уходе из «Реала».

Об этом рассказал Начо Фернандес. По его словам, игроки «Реала» узнали об уходе Бензема лишь из официального заявления клуба.

«Он ничего нам не говорил, но мы уже сомневались, так же, как и вы. Он не говорил об этом никому из команды. У нас были сомнения. Потом появились новости, «Реал» опубликовал заявление, и тогда мы обо всем узнали.

Он не собрал всю команду в раздевалке – он очень замкнутый человек. Он все делает молча – я хорошо знаю Карима. Лично я бы не хотел уйти таким образом», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

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20 комментариев

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corazón blanco
Карим принял решение и я думаю, что он своевременно уходит. Во-первых он сделал это еще перед последним туром, что позволяет Мадриду получить драгоценное время на поиск замены ему, которая и так была нужна и напрашивалась. Во-вторых Карим по ходу сезона часто получал микротравмы и повреждения и в конце сезона физически проседал. Легенда принял решение, которое мы должны уважать, ведь это его жизнь, тем более Мадриду он посвятил лучшие годы карьеры, помог завоевать кучу трофеев, стал самым титулованным игроком клуба.
+21
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dr. cage
Ответ Давид Agabekyan
Опасно общаться с человеком, который в любое время может тебя снять
Ты про своего сутенера?
+17
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Магомед Сагаев
Ответ rigobersong
А почему наемник должен перед кем-то отчитываться?:) Он свое дело сделал, и спокойно ушел:))
Что за ересь ты несёшь?
+7
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Fan of Sport
Будучи фанатом Барселоны я могу сказать, что уважаю Бензема, один из самых серьёзных игроков.
+5
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Footballeur
Ответ corazón blanco
Карим принял решение и я думаю, что он своевременно уходит. Во-первых он сделал это еще перед последним туром, что позволяет Мадриду получить драгоценное время на поиск замены ему, которая и так была нужна и напрашивалась. Во-вторых Карим по ходу сезона часто получал микротравмы и повреждения и в конце сезона физически проседал. Легенда принял решение, которое мы должны уважать, ведь это его жизнь, тем более Мадриду он посвятил лучшие годы карьеры, помог завоевать кучу трофеев, стал самым титулованным игроком клуба.
Ты статью читал? Начо об Иване, а ты про болвана..
+3
-1
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ corazón blanco
Карим принял решение и я думаю, что он своевременно уходит. Во-первых он сделал это еще перед последним туром, что позволяет Мадриду получить драгоценное время на поиск замены ему, которая и так была нужна и напрашивалась. Во-вторых Карим по ходу сезона часто получал микротравмы и повреждения и в конце сезона физически проседал. Легенда принял решение, которое мы должны уважать, ведь это его жизнь, тем более Мадриду он посвятил лучшие годы карьеры, помог завоевать кучу трофеев, стал самым титулованным игроком клуба.
Речь о другом совсем
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Винисиус Жуниор
Ответ GuruFutbola
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Ты зачем о себе тут нам всем рассказываешь? На каждой ветке оставил свои следы жизнедеятельности.
+3
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Romeo Yankovich
Ответ dr. cage
Ты про своего сутенера?
про постоянного клиента
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GuruFutbola
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Магомед Сагаев
Карима легенда, всем все доказал, из парня, которого все считали бревном, стал обладателем ЗМ. Теперь он ушёл на заслуженный отдых, перед концом карьеры, можно немного денег подлутать. Не вижу смысла, больше обсуждать эту тему
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Владимир Ожигнед
Карим подсдал- это факт,и он сам это понимает, плюс бабла навалили. Не думаю, что он сам заранее хотел уйти.
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Федя Борисов
Ну, ушёл Карим действительно довольно странно, не было слёз, не было какого-то душещипательного интервью, в чём-то уход схож с переходом Роналду в Ювентус. Недосказанность присутствует.
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Romeo Yankovich
Ответ Магомед Сагаев
Что за ересь ты несёшь?
это он про Месси, до сих пор горит, что поматросил, подоил и бросил))
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rigobersong
Ответ Магомед Сагаев
Карима легенда, всем все доказал, из парня, которого все считали бревном, стал обладателем ЗМ. Теперь он ушёл на заслуженный отдых, перед концом карьеры, можно немного денег подлутать. Не вижу смысла, больше обсуждать эту тему
Кто его считал бревном?:) Он в реал за 30 млн в 2009 переходил, в ранге восходящей звезды мирового футбола, равносильно трансферу Холанда в МС:)) Бревном он был только у тех, кто в футболе не разбирается, т.е. у 99% глоров реала:))
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pi5ka
Ответ rigobersong
Ладно, ушел и ушел, а кто теперь за шашлычную возле Бернабеу отвечать будет?:)
арда туран
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