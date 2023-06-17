Дембеле о целях «Барсы» на сезон: «Выиграть ЛЧ. У нас хорошая команда, но мешали травмы и судьи»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» в следующем сезоне.

– Какой итог сезону вы подведете?

– Это хороший сезон для «Барселоны». Мы выиграли Ла Лигу. Получить этот титул – всегда хорошо, особенно после трех лет без побед. Мы принесли фанатам «Барселоны» большую радость. Мы счастливы.

– Каковы цели на следующий сезон?

– Все хотят снова выиграть Лигу чемпионов, потому что много лет нам это не удавалось. Надеюсь, в следующем сезоне в Европе все сложится хорошо.

– Как вы объясните такие неудачи «Барселоны» в Европе в последние два сезона?

– Мы очень хотели выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас хорошая команда. Но на наше выступление повлияли несколько факторов: были травмы, судьи тоже помешали.

Лига чемпионов не прощает тебя. Если ты ошибаешься, то вылетаешь. Всегда нужно быть очень сконцентрированным, потому что этот турнир не простит тебя. Вот так. Но Лига чемпионов по-прежнему очень воодушевляет нас. Посмотрим, что случится в следующем сезоне, – сказал вингер «Барселоны».

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30 комментариев

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b_arfa
Только недалекие глоры Реала, которые привыкли к судейским махинациям, могут отрицать, что Барселону минимум в 2-х эпизодах обокрали. Фол Дэвидса на Дембеле и рука Дюмфриса. Да и отсутствует Араухо сыграло важную роль. С ним и без него две разные команды в защите. В целом Усман все по полочкам разложил, но надо и самой команде прибавлять
+26
-13
+13
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Lobelopa
Лооол. Мешали судьи, которым не удалось забашлять))
+30
-24
+6
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superbro
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+16
-13
+3
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bullFrog
Ответ b_arfa
Только недалекие глоры Реала, которые привыкли к судейским махинациям, могут отрицать, что Барселону минимум в 2-х эпизодах обокрали. Фол Дэвидса на Дембеле и рука Дюмфриса. Да и отсутствует Араухо сыграло важную роль. С ним и без него две разные команды в защите. В целом Усман все по полочкам разложил, но надо и самой команде прибавлять
Увы, Негрейра в ЛЧ бессилен...
+2
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Raindrop Drop Top
Большие факты, нам бы тоже изичную сетку как мадриду нагревают ежегодно, да и судей тех же бы на ВАР и ЛЧ в кармане 🤣
+4
-3
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sargerasxd
ХАХАХАХА
+7
-7
0
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Nike of FW
Ответ Lobelopa
Лооол. Мешали судьи, которым не удалось забашлять))
честные судьи- это боль мадрида. на какую должность клубе Лаос претендует ?
0
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Леван Мкртчян
Ответ Олег Цырулёв
Если ребята из Барсы такие отмазы лепят, то что остальным делать?
Ничего не делать ,ведь, в подавляющем большинстве случаев, остальным ставят железобетонные пенальти в решающих матчах группового этапа
+1
-1
0
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vzi
Ответ Человек1991
Две лучшие команды сезона по игре это Сити и Барселона, Чемпионы своих стран с большим преимуществом , был бы очень интересный финал Лиги Чемпионов, и как раз в группе Интеру очень помогли судейки пройти Барселону.
Минус не глядя.
+6
-6
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Том Мунтян
Ответ b_arfa
Только недалекие глоры Реала, которые привыкли к судейским махинациям, могут отрицать, что Барселону минимум в 2-х эпизодах обокрали. Фол Дэвидса на Дембеле и рука Дюмфриса. Да и отсутствует Араухо сыграло важную роль. С ним и без него две разные команды в защите. В целом Усман все по полочкам разложил, но надо и самой команде прибавлять
Бавария раскатала Барсу по сумме двух встреч 5:0, даже не напрягаясь. Поражение и ничья с Интером. Победа только над Викторией Пльзень. О чём тут вообще говорить🤣🤣
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Том Мунтян
Ответ as009595@icloud.com
Вспомни еще что Бчк против Баварии целый тайм в Мюнхене на равных играла и еще говорили судья пенальти дал и несправедливо проиграли и мол на спотифай добьются победы, а в итоге Бавария вышла и как обычно на спотифай разгромила Бчк, так что молчать бы про победу в лч 🤣. P.S. Не болельщик Реала, но признаю что это самый великий клуб, с большим отрывом
Ага, все сразу тебе поверили 🤣🤣🤡
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