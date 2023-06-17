Дембеле о целях «Барсы» на сезон: «Выиграть ЛЧ. У нас хорошая команда, но мешали травмы и судьи»

Усман Дембеле заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» в следующем сезоне.

– Какой итог сезону вы подведете?

– Это хороший сезон для «Барселоны». Мы выиграли . Получить этот титул – всегда хорошо, особенно после трех лет без побед. Мы принесли фанатам «Барселоны» большую радость. Мы счастливы.

– Каковы цели на следующий сезон?

– Все хотят снова выиграть Лигу чемпионов, потому что много лет нам это не удавалось. Надеюсь, в следующем сезоне в Европе все сложится хорошо.

– Как вы объясните такие неудачи «Барселоны» в Европе в последние два сезона?

– Мы очень хотели выиграть Лигу чемпионов, потому что у нас хорошая команда. Но на наше выступление повлияли несколько факторов: были травмы, судьи тоже помешали.

Лига чемпионов не прощает тебя. Если ты ошибаешься, то вылетаешь. Всегда нужно быть очень сконцентрированным, потому что этот турнир не простит тебя. Вот так. Но Лига чемпионов по-прежнему очень воодушевляет нас. Посмотрим, что случится в следующем сезоне, – сказал вингер «Барселоны».

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