Экс-ассистент Гвардиолы Мареска возглавил «Лестер». Контракт – до 2026-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Пеп Гвардиола Лестер чемпионшип Футбол

«Лестер» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Энцо Мареска. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 2026 года. 

Ранее Мареска занимал должность ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Главным тренером он работал лишь однажды – с мая по ноябрь 2021 года в «Парме».

По итогам сезона-2022/23 «Лестер» вылетел из АПЛ в Чемпионшип. 

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9 комментариев

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serginn
Ну согласно последней тенденции Мареза надо отправлять к Мареске, разлучать нельзя)
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Peter Parker
На смену ассистентам Конте пришли ассистенты Гвардиолы
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Timur Zhorabekov
Опять конкурент для Пепа?
+7
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revo
Ждем АПЛ, где будет Гвардиола и 19 экс-ассистентов
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dreamstep
Пеп в итоге поставит в остальные 19 команд своих помощников, и будет знать как каждого обыграть )
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Peter Parker
Ответ Timur Zhorabekov
Опять конкурент для Пепа?
«я тебя породил, я у тебя чемпионство и отберу»
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Кайыргали Юнусов
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Пов:Артета
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savik-A.M.
В памяти отложилось , как много лет назад , на "стадио Олимпико" в Турине , после его гола за Юве , весь стадион пел " Энцо Мареско " , и его имя так красиво ложилось в унисон трибунам . Удачи в " свободном " плавание
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