Экс-ассистент Гвардиолы Мареска возглавил «Лестер». Контракт – до 2026-го

«Лестер» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил . Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 2026 года.

Ранее Мареска занимал должность ассистента в « ». Главным тренером он работал лишь однажды – с мая по ноябрь 2021 года в «Парме».

По итогам сезона-2022/23 « » вылетел из в Чемпионшип.

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