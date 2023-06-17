Экс-ассистент Гвардиолы Мареска возглавил «Лестер». Контракт – до 2026-го
«Лестер» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Энцо Мареска. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до 2026 года.
Ранее Мареска занимал должность ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Главным тренером он работал лишь однажды – с мая по ноябрь 2021 года в «Парме».
По итогам сезона-2022/23 «Лестер» вылетел из АПЛ в Чемпионшип.
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