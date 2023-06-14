Мариано Диасу предлагают в Саудовской Аравии 7 млн евро в год. На экс-форварда «Реала» претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Фатех Аль-Шабаб Эр-Рияд Мариано Диас деньги Футбол

Мариано Диас может зарабатывать около 7 млн евро в год в случае переезда в Саудовскую Аравию.

На данный момент это самые выгодные для экс-форварда «Реала» предложения.

По данным Marca, главный претендент на Мариано – «Аль-Шабаб», также его хочет подписать «Аль-Фатех».

Нападающий покинул «Реал» в начале июня, выиграв с ним 13 трофеев, испытывая при этом дефицит игровой практики.

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6 комментариев

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liverpool and barcelona fan
жизнь должна быть как у Мариано Диаса. Потусил с лучшими игроками, завоевал трофеев не принимая участия. Так тебя еще в Аравию зовут за бешенные деньги.
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G_Batigol
Кажется арабы наняли эффективного менеджера, удивлен что Диасу не предложили 20-30млн.
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RealJon
по габаритам, он именно игрок типаж созданный для Саудитов. Одион Инаго и Абубакар тоже феерили там. так что, эти менеджеры знают что делает
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0
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Isa Babaev
Ответ G_Batigol
Кажется арабы наняли эффективного менеджера, удивлен что Диасу не предложили 20-30млн.
Арабы разрабатываются деньгами, но не настолько, чтобы платить посредственному баночнику 30 млн
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