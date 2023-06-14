Мариано Диасу предлагают в Саудовской Аравии 7 млн евро в год. На экс-форварда «Реала» претендуют «Аль-Шабаб» и «Аль-Фатех»
Мариано Диас может зарабатывать около 7 млн евро в год в случае переезда в Саудовскую Аравию.
На данный момент это самые выгодные для экс-форварда «Реала» предложения.
По данным Marca, главный претендент на Мариано – «Аль-Шабаб», также его хочет подписать «Аль-Фатех».
Нападающий покинул «Реал» в начале июня, выиграв с ним 13 трофеев, испытывая при этом дефицит игровой практики.
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