«Ювентус» не планирует выкупать Паредеса у «ПСЖ» за 22 млн евро

«Ювентус» не планирует выкупать у « ».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, на данный момент итальянский клуб не собирается активировать опцию выкупа полузащитника за 22 млн евро.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет – «Ювентус» не сообщал Паредесу и «ПСЖ» о своих планах. Однако существует вероятность того, что Леандро вернется в Париж в конце сезона.

Опорник, который в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, провел 22 матча за «Ювентус» и сделал 1 результативную передачу.

Полную статистику 28-летнего экс-футболиста «Зенита» можно изучить здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков