Тренер России U21 Шабаров про 1:5 от Беларуси: «Интересно было посмотреть, как мы будем реагировать, когда все валится из рук»

Старший тренер сборной России U21 Иван Шабаров прокомментировал поражение от Беларуси.

В товарищеском матче молодежных команд сборная России уступила сборной Беларуси со счетом 1:5

«Мне было интересно посмотреть, как мы будем реагировать, когда все валится из рук, когда по чуть‑чуть не получается во всех аспектах, из этого и сложился такой результат», — сказал Шабаров.

«Можно сказать, все матчи выиграли в нашем коллективе. Когда проигрывали 0:1, 0:2, было трудно переломить исход матча, но смогли забить один мяч. Сначала показали характер, но потом вышло не очень», – добавил капитан команды Иван Пяткин.