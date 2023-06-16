Жиру сравнялся с Анри по матчам за Францию (123), больше только у Льориса и Тюрама. Оливье – лучший бомбардир в истории сборной
Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по матчам за сборную Францию.
36-летний форвард вышел в старте на встречу отбора на Евро с Гибралтаром. Для него этот матч стал 123-м за сборную Франции. Больше лишь на счету Уго Льориса (145) и Лилиана Тюрама (142).
Кроме того, Жиру забил головой Гибралтару. Оливье – рекордсмен сборной Франции по мячам головой в XXI веке (16). Также он лучший бомбардир в истории французской команды, теперь у него 54 гола.
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