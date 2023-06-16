Жиру сравнялся с Анри по матчам за Францию (123), больше только у Льориса и Тюрама. Оливье – лучший бомбардир в истории сборной

Теги Тьерри Анри Лилиан Тюрам Сборная Франции по футболу Уго Льорис Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по матчам за сборную Францию.

36-летний форвард вышел в старте на встречу отбора на Евро с Гибралтаром. Для него этот матч стал 123-м за сборную Франции. Больше лишь на счету Уго Льориса (145) и Лилиана Тюрама (142).

Кроме того, Жиру забил головой Гибралтару. Оливье – рекордсмен сборной Франции по мячам головой в XXI веке (16). Также он лучший бомбардир в истории французской команды, теперь у него 54 гола.

7 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Сегодня в запрещитторе прочитал тред про дурацкие поступки Бензема, и теперь уже не кажется, что Жиру просто повезло играть во время бана Карима. Карим сам идиотничал нехило так по молодости.
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Arman FCSM
Проходят годы, а салат всё не прокисает
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HI MARS
Очевидно,что все эти рекорды побьет Мбаппе.Побьет и в нехилый отрыв уйдёт
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Buharoid
Даже подлый Бензема не помешал истинному французу установить рекорд.
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Direct free kick
Жиру>онри
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Оригинальный Ник
Ответ Очки Дани Алвеса
Сегодня в запрещитторе прочитал тред про дурацкие поступки Бензема, и теперь уже не кажется, что Жиру просто повезло играть во время бана Карима. Карим сам идиотничал нехило так по молодости.
Мне за такое мнение 400 минусов накидали
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Buharoid
Ответ Оригинальный Ник
Мне за такое мнение 400 минусов накидали
Глоры реала не знают пощады.
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