Жиру сравнялся с Анри по матчам за Францию (123), больше только у Льориса и Тюрама. Оливье – лучший бомбардир в истории сборной

Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по матчам за сборную Францию.

36-летний форвард вышел в старте на встречу отбора на Евро с Гибралтаром. Для него этот матч стал 123-м за сборную Франции. Больше лишь на счету Уго Льориса (145) и Лилиана Тюрама (142).

Кроме того, Жиру забил головой Гибралтару. Оливье – рекордсмен сборной Франции по мячам головой в XXI веке (16). Также он лучший бомбардир в истории французской команды, теперь у него 54 гола.