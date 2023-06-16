Отстраненного президента УАФ Павелко арестовали на 60 суток. Он обвинен в хищении средств

Отстраненного президента Украинской ассоциации футбола арестовали на 60 суток.

Шевченковский районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток Андрея Павелко, сообщило издание Footballhub.

Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен, по данным источника, будет перечислен в пользу государства. В феврале Печерский суд Киева отстранил Павелко от должности до 17 марта, затем отстранение продлевалось два раза.

Напомним, в ноябре 2022-го суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в почти 9,9 млн гривен.

Главе УАФ предъявили обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось с 2021 года.