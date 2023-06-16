Отстраненного президента УАФ Павелко арестовали на 60 суток. Он обвинен в хищении средств

Теги Чемпионат Украины по футболу происшествия УАФ Андрей Павелко Футбол

Отстраненного президента Украинской ассоциации футбола арестовали на 60 суток.

Шевченковский районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток Андрея Павелко, сообщило издание Footballhub.

Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен, по данным источника, будет перечислен в пользу государства. В феврале Печерский суд Киева отстранил Павелко от должности до 17 марта, затем отстранение продлевалось два раза. 

Напомним, в ноябре 2022-го суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в почти 9,9 млн гривен.

Главе УАФ предъявили обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось с 2021 года.

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10 комментариев

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Аркадий Аркадич
То есть он заплатил залог, его все равно оставили в СИЗО, а бабло просто перечислили "на счет государства"? Произошло украинство.
+11
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Растиньяк
Зоопарк
+11
-6
+5
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Onion
Завод по производству травы. Вот она, бизнес-тема)))
+4
0
+4
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Растиньяк
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
почему тогда зеля, ермак и резников не сидят?(можешь не отвечать)
+4
-2
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Растиньяк
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
по резникову умолчал?🤡🤡🐽🐽
+2
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
Сажают.
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Lindeman
Ответ Аркадий Аркадич
То есть он заплатил залог, его все равно оставили в СИЗО, а бабло просто перечислили "на счет государства"? Произошло украинство.
Возможно должно быть какое-то подтверждение, что это не ворованные деньги, хотя от Украины всё что угодно можно ожидать
+1
0
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Balt
И это только один.
0
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London.is.blue
Ответ Растиньяк
Зоопарк
Комментарий удален пользователем
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London.is.blue
Ответ Растиньяк
почему тогда зеля, ермак и резников не сидят?(можешь не отвечать)
Комментарий удален пользователем
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London.is.blue
Ответ Растиньяк
по резникову умолчал?🤡🤡🐽🐽
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Растиньяк
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
лол, ты оч наивный или глупый🐽
настоящим правосудием для них станет русская ракета, так что вообще пустая тема
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