«Гребаный стыд! Худяков – катастрофа! Я просто шокирован». Нигматуллин про 1:5 молодежки от Беларуси

Руслан Нигматуллин возмущен поражением молодежной сборной России от команды Беларуси.

Команда Ивана Шабарова уступила белорусским сверстникам со счетом 1:5.

«Матч молодежных команд Россия – Беларусь можно описать двумя словами – гребаный стыд! Это прямо было что-то с чем-то. Тем игрокам, которые играли вчера в этом матче, нужно очень сильно переосмыслить свое отношение к футболу. Нужно понять, стоит ли вообще играть в футбол дальше.

Как после таких матчей можно говорить о развитии молодежного футбола в России? Это невозможно.

Худяков – катастрофа! Я просто шокирован», – сказал бывший вратарь сборной России.