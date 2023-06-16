«Гребаный стыд! Худяков – катастрофа! Я просто шокирован». Нигматуллин про 1:5 молодежки от Беларуси

Теги Локомотив сборная России U-21 премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин сборная Беларуси U-21 Даниил Худяков Футбол

Руслан Нигматуллин возмущен поражением молодежной сборной России от команды Беларуси.

Команда Ивана Шабарова уступила белорусским сверстникам со счетом 1:5.

«Матч молодежных команд Россия – Беларусь можно описать двумя словами – гребаный стыд! Это прямо было что-то с чем-то. Тем игрокам, которые играли вчера в этом матче, нужно очень сильно переосмыслить свое отношение к футболу. Нужно понять, стоит ли вообще играть в футбол дальше.

Как после таких матчей можно говорить о развитии молодежного футбола в России? Это невозможно.

Худяков – катастрофа! Я просто шокирован», – сказал бывший вратарь сборной России.

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5 комментариев

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Екн Лор
Это гребанный жест доброй воли!
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Мосгорсуд
Первая фраза заголовка, отображает всё....и добавить нечего
+3
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Красная стрела
Да этими вопросами постоянно задаются. Стоит ли выходить на большие турниры, стоит ли играть. Но конечно же стоит. Просто нужно задасться вечными русскими вопросами: кто виноват и что делать. Не для отписки, а серьезно задуматься.
+2
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+2
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Romeo Yankovich
Ответ Екн Лор
Это гребанный жест доброй воли!
а ведь не зря мы вам, в своё время, карту нападения с четырёх направлений не показали. о как, пригодилась)))
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Алик 67
Всё идёт по плану
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