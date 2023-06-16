«Гребаный стыд! Худяков – катастрофа! Я просто шокирован». Нигматуллин про 1:5 молодежки от Беларуси
Руслан Нигматуллин возмущен поражением молодежной сборной России от команды Беларуси.
Команда Ивана Шабарова уступила белорусским сверстникам со счетом 1:5.
«Матч молодежных команд Россия – Беларусь можно описать двумя словами – гребаный стыд! Это прямо было что-то с чем-то. Тем игрокам, которые играли вчера в этом матче, нужно очень сильно переосмыслить свое отношение к футболу. Нужно понять, стоит ли вообще играть в футбол дальше.
Как после таких матчей можно говорить о развитии молодежного футбола в России? Это невозможно.
Худяков – катастрофа! Я просто шокирован», – сказал бывший вратарь сборной России.
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