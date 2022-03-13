ФИФА обсудит положение рабочих-мигрантов в Катаре с Amnesty International: «ЧМ-2022 уже внес значительный вклад в улучшение условий труда в регионе»

и Amnesty International обсудят положение рабочих-мигрантов в Катаре.

Делегация международной неправительственной организации, основанной в Великобритании и следящей за соблюдением прав людей в мире, в понедельник, 14 марта, посетит Дом футбола в Цюрихе.

Стороны обсудят ситуацию с трудовыми мигрантами в стране с Ближнего Востока в преддверии ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре.

Amnesty International передаст петицию с призывом к ФИФА решить вопрос тяжелого положения рабочих, после чего состоится обсуждение с экспертами ФИФА и ее местным партнером в Катаре. Будет дана оценка достигнутому прогрессу, также озвучат задачи, которые еще предстоит решить в этой сфере.

«Как широко признано международными экспертными организациями, чемпионат мира по футболу уже внес значительный вклад в улучшение условий труда в регионе. Катар на правильном пути.

В стране проводятся широкомасштабные трудовые реформы, достигнут существенный прогресс в сравнительно короткий промежуток времени. Это произошло благодаря ужесточению стандартов, установленных местными организаторами чемпионата мира, и более широким законодательным изменениям, внесенным в сфере прав трудящихся», – говорится в заявлении ФИФА.

В феврале 2021 года сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента получения страной права на проведение чемпионата мира.

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