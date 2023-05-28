Камерунская федерация футбола отменила продление президентского срока Это′О с 4 до 7 лет после протеста ФИФА

Камерунская федерация футбола отменила продление полномочий Самуэля Это′О после протеста ФИФА.

С 2021 года Самуэль Это′О является главой (Fecafoot). В августе прошлого года срок полномочий президента футбольной федерации был увеличен с 4 до 7 лет.

По информации Sport News Africa, ФИФА не одобрила новую версию устава.

Сообщается, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в письме призвала Это′О вновь созвать общее собрание Fecafoot до конца мая текущего года, чтобы отменить продление президентских полномочий.

По просьбе ФИФА общее собрание Fecafoot состоялось в субботу, 27 мая 2023 года. В ходе собрания решение об увеличении президентского срока было отменено.

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