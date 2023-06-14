Медведев подтвердил, что Мантуан останется в «Зените»: «Выкупили, можно об этом писать»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Александр Медведев Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан останется в «Зените».

Председатель правления клуба Александр Медведев подтвердил выкуп бразильского полузащитника.

«Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили [его трансфер], можно об этом писать», – сказал Медведев.

Густаво Мантуан перешел в «Зенит» летом 2022 года на правах аренды из «Коринтианс». В составе питерского клуба бразилец провел 22 матча в Мир РПЛ, забив 6 голов и отдав 4 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

Ранее болельщики «Зенита» признали Мантуана лучшим игроком команды в мае и июне.

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11 комментариев

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Antonio Gaudi
Крутой игрок, особенно за свой ценник. Надеюсь в следующем сезоне получит больше игрового времени, он точно его заслужил.
У него отличный удар и наглость при обводках, парень совсем не боится брать игру на себя, этим он больше всего похож на Халка, пусть и понятно калибром значительно ниже. (Хотя как знать, Халк в его возрасте играл в Японии, например).
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Даниил Нежинский
НАКОНЕЦ-ТО!!!
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Кирилл Захаров
Отличное подписание
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Виталий Попов
ну и правильно.
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Игорь Новиков
Это хорошо.
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Архитектор Мендисабаль
Автор золотого паса 2023!
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wlad wasew
Хорошая новость
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Дмитрий9779
Класс!
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Дмитрий9779
Еще Ду Кейрос подъедет😁
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Ковид 07.10.52
Риобург продолжает прирастать бразильцами, как Россия Сибирью...
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