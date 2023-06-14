Медведев подтвердил, что Мантуан останется в «Зените»: «Выкупили, можно об этом писать»
Густаво Мантуан останется в «Зените».
Председатель правления клуба Александр Медведев подтвердил выкуп бразильского полузащитника.
«Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили [его трансфер], можно об этом писать», – сказал Медведев.
Густаво Мантуан перешел в «Зенит» летом 2022 года на правах аренды из «Коринтианс». В составе питерского клуба бразилец провел 22 матча в Мир РПЛ, забив 6 голов и отдав 4 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
Ранее болельщики «Зенита» признали Мантуана лучшим игроком команды в мае и июне.
У него отличный удар и наглость при обводках, парень совсем не боится брать игру на себя, этим он больше всего похож на Халка, пусть и понятно калибром значительно ниже. (Хотя как знать, Халк в его возрасте играл в Японии, например).