Густаво Мантуан останется в «Зените».

Председатель правления клуба подтвердил выкуп бразильского полузащитника.

«Мантуан остается игроком «Зенита». Мы выкупили [его трансфер], можно об этом писать», – сказал Медведев.

перешел в «Зенит» летом 2022 года на правах аренды из « ». В составе питерского клуба бразилец провел 22 матча в Мир , забив 6 голов и отдав 4 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

Ранее болельщики « » признали Мантуана лучшим игроком команды в мае и июне.