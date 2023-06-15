Министр спорта Татарстана о Fan ID: «Никакой это не барьер. Все это выдумки какой-то небольшой когорты»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Леонов Чемпионат.com Fan ID Футбол

Министр спорта Татарстана не считает, что Fan ID создает дискомфорт для болельщиков.

«Нет ли опасения, что из-за Fan ID болельщики уйдут с трибун? Мы разобрались. Сейчас настраиваем систему. Я сам лично вник и буквально за пять минут сделал себе Fan ID. Это все стереотипы – на самом деле все очень просто. Я уже сходил на матч.

Буквально на следующей неделе начнем информационную кампанию, как удобно это сделать. Это все сделано для людей и для их безопасности. Мы все живем в современном мире и давно к этому привыкли. Не надо этого бояться.

Все очень просто и это никакой не барьер. Все это выдумки какой-то небольшой когорты. Мы живем в правовом поле – это закон. Закон обратной силы не имеет. Не надо с этим спорить – это абсолютно нормальная ситуация. У всех есть Госуслуги: мы все там платим коммунальные платежи, паспорта открываем. Надо спокойнее к этому относиться», – сказал Владимир Леонов. 

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Tyazhev
"Закон обратной силы не имеет" - товарищ министр вообще понимает смысл данной фразы?
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Чиновники по-прежнему максимально далеки от простых людей. И вот еще одну тому подтверждение. Он думает, что все дело в удобстве/времени.

Они либо притворяются дураками, либо действительно максимально глупы, раз каждый первый из них верит, что FanID это, якобы, про неудобство оформления.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Как потомки великого казанского ханства могли так низко пасть...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Ответ Pavel Tyazhev
"Закон обратной силы не имеет" - товарищ министр вообще понимает смысл данной фразы?
Теперь будем сажать всех кто ходил на матчи без фан айди до ввода фан айди
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Наоборот... У нас главный критерий принятия чего-то. Только не для людей, только им не на пользу
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
На Рубин ходило два гуся.
Теперь будет полтора гуся.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alar
Не было болельщиков на трибунах в Казани - нечего и начинать)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
"Мы живем в правовом поле " - спасибо, поржал.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Я уже сходил на матч"

А на какой именно матч вы уже сходили, господин чиновник? В Татарстане, насколько понимаю, первый матч с Fan ID месяца через полтора только
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рыбаков
Ответ Pavel Tyazhev
"Закон обратной силы не имеет" - товарищ министр вообще понимает смысл данной фразы?
нет, ему и не надо понимать, и так сойдёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Забавно, как все пытаются выставить ситуацию, пытаясь объяснить бойкот стадионов сложностью получения этой туалетки, а не самим ее наличием)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luu
От создателей куаркодов на автобусы в Казани
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shilo_za_CSKA
На Рубин времен РПЛ итак не шибко люди ходили, а теперь и подавно будут свои 3-3.5к собирать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Еще один надалекий,у него из фан айди и с ним 3 тысячи ходило и будут ходить 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mantruck
Абсолютно НИКТО из чиновников и прочих прихлебателей не может внятно объяснить зачем введён Фан-Уйди. Уже много лет на российских стадионах уютная атмосфера, с активным суппортом, детскими секторами и кузьмичами. Бардак и барьер устраивают как раз раз такие министерские деятели, когда перед стадионом выстраиваются все рода войск с калашами, собаками и бронетехникой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
last_guard
Посмотрим сколько на твой рубинчик будет ходить по сравнению с первой лигой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
сказал человек, у команды региона которого, не собиралось и пара тысяч человек зрителей даже до фанайди. очень объективное и нудное мнение. важное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
В этой так называемой когорте много миллионов россиян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий