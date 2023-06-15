Министр спорта Татарстана о Fan ID: «Никакой это не барьер. Все это выдумки какой-то небольшой когорты»

Министр спорта Татарстана не считает, что Fan ID создает дискомфорт для болельщиков.

«Нет ли опасения, что из-за Fan ID болельщики уйдут с трибун? Мы разобрались. Сейчас настраиваем систему. Я сам лично вник и буквально за пять минут сделал себе Fan ID. Это все стереотипы – на самом деле все очень просто. Я уже сходил на матч.

Буквально на следующей неделе начнем информационную кампанию, как удобно это сделать. Это все сделано для людей и для их безопасности. Мы все живем в современном мире и давно к этому привыкли. Не надо этого бояться.

Все очень просто и это никакой не барьер. Все это выдумки какой-то небольшой когорты. Мы живем в правовом поле – это закон. Закон обратной силы не имеет. Не надо с этим спорить – это абсолютно нормальная ситуация. У всех есть Госуслуги: мы все там платим коммунальные платежи, паспорта открываем. Надо спокойнее к этому относиться», – сказал Владимир Леонов.