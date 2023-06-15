Де ла Фуэнте о сборной Испании: «Мы на пути к созданию нового, сильного и неповторимого футбольного бренда»

Луис де ла Фуэнте хочет создать из сборной Испании новый футбольный бренд.

Главный тренер испанцев высказался в преддверии матча 1/2 финала наций против Италии.

«На кону стоит трофей. Мы отлично поработали на этой неделе и хорошо подготовились. Родри и Лапорт будут заниматься в общей группе сегодня вечером. Эти ребята присоединились к нам в последний момент, но у них запредельная мотивация. Сегодня вечером дам ребятам указания. Правила для всех, в том числе и для этих двух игроков.

Мы вообще не думаем о том, чтобы избегать матча за третье место. Единственное, о чем я думаю, это о выходе в финал. Я подхожу к этому матчу как к последнему. Я всегда играл и тренировал так, будто это последний матч в моей жизни. Завтрашнего дня не существует. Можете использовать это в качестве заголовка.

Считаю, что нехватка времени – главный минус тренера национальной команды. Но мы к этому привыкли. Я в том числе. Было бы здорово, если бы у нас было больше времени на подготовку, но у нас есть небольшое преимущество, несмотря на малое количество тренировок. У нас в команде топовые игроки, которые быстро усваивают все, что мы говорим.

Команда совершенствуется. Я убежден, что завтра нас ждет отличная игра. Нам кажется, что мы на правильном пути к созданию нового, сильного и неповторимого футбольного бренда.

Матч против Италии будет равным. Мы находимся примерно на одном уровне. Характеристики команд довольно похожи. Так что судьбу матча решат мелочи. Постараемся превзойти соперника в этих мелочах – в этом кроется залог успеха», – сказал де ла .