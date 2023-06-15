Де ла Фуэнте о сборной Испании: «Мы на пути к созданию нового, сильного и неповторимого футбольного бренда»

Теги сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте хочет создать из сборной Испании новый футбольный бренд.

Главный тренер испанцев высказался в преддверии матча 1/2 финала Лига наций против Италии.

«На кону стоит трофей. Мы отлично поработали на этой неделе и хорошо подготовились. Родри и Лапорт будут заниматься в общей группе сегодня вечером. Эти ребята присоединились к нам в последний момент, но у них запредельная мотивация. Сегодня вечером дам ребятам указания. Правила для всех, в том числе и для этих двух игроков.

Мы вообще не думаем о том, чтобы избегать матча за третье место. Единственное, о чем я думаю, это о выходе в финал. Я подхожу к этому матчу как к последнему. Я всегда играл и тренировал так, будто это последний матч в моей жизни. Завтрашнего дня не существует. Можете использовать это в качестве заголовка.

Считаю, что нехватка времени – главный минус тренера национальной команды. Но мы к этому привыкли. Я в том числе. Было бы здорово, если бы у нас было больше времени на подготовку, но у нас есть небольшое преимущество, несмотря на малое количество тренировок. У нас в команде топовые игроки, которые быстро усваивают все, что мы говорим.

Команда совершенствуется. Я убежден, что завтра нас ждет отличная игра. Нам кажется, что мы на правильном пути к созданию нового, сильного и неповторимого футбольного бренда.

Матч против Италии будет равным. Мы находимся примерно на одном уровне. Характеристики команд довольно похожи. Так что судьбу матча решат мелочи. Постараемся превзойти соперника в этих мелочах – в этом кроется залог успеха», – сказал де ла Фуэнте.

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7 комментариев

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Marcus-light
Испания и так бренд последние 15 лет, зачем что-то новое?
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Кино Музыка
Единственный недостаток этой сборной - нет нападающих. С таким пробелом Лига Наций еще возможна, но в серьезных турнирах без шансов. Жаль, в целом поколение интересное.
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Chernoy
Себе как говориться не похвалишь… ноль матчей, а уже бренд
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Йозеф Блаттер
Ответ Ar41
Гвардиола никогда не придет в сборную, либо под закат карьеры тренера для нового опыта. Потому что 5 матчей в год ему просто не интересны. Помимо того, что состав сборной особо не укомплектуешь под свои потребности и тактические схемы если, например, какого-то конкретного скила нет у имеющихся в наличии футболистов с испанским паспортом. Хотя это менее весомый аргумент. Основной - малое количество тренерской работы и матчей
Основной аргумент - В соброной не купишь игроков под 2 миллиарда.
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