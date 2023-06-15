Манчини о Лиге наций: «Италии было бы важно победить – мы уже второй раз участвуем в финальном турнире»

Роберто Манчини объяснил, почему сборной Италии важно победить в Лиге наций.

Главный тренер «скуадры адзурры» высказался в преддверии матча 1/2 финала против .

«В составе сборной Испании уйма талантливых игроков, и для нее не проблема сменить тренера, так как команда продолжит играть хорошо. С ними всегда сложно играть, у них фантастически техничные футболисты. Каждый матч с ними получается очень тяжелым.

После Евро-2020 у нас поменялся ряд игроков, весь групповой этап наций мы отыграли с обилием молодых футболистов. Думаю, они проделали хорошую работу.

У Иммобиле был ряд травм после Евро-2020. Сейчас он в форме, и я рад, что он с нами. Я хорошо наблюдал Дзаньоло на тренировках, и у него есть шансы сыграть.

Кьеза? Возможно, его ноги еще не готовы к 90 минутам, но его состояние стало значительно лучше.

Мы во второй раз вышли в финальный турнир Лиги наций, и это достойное достижение, особенно с учетом того, что на групповом этапе мы задействовали многих молодых игроков.

Мы ожидаем, что молодежь будет играть в хороший футбол. Эти футболисты молоды, им требуется время и игровая практика. Мы надеемся на изменения и растим игроков на будущее. Было бы важно выиграть этот трофей, в том числе и потому, что мы уже второй раз участвуем в финальном турнире.

В составе трех итальянских клубов, вышедших в еврокубковые финалы, в стартовых составах было много итальянцев. Все эти команды, к сожалению, проиграли, но в финалах все было на тоненького. Сборная U20 также очень хорошо выступила на чемпионате мира. Думаю, все это обнадеживающие для итальянского футбола признаки», – сказал .