Манчини о Лиге наций: «Италии было бы важно победить – мы уже второй раз участвуем в финальном турнире»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Роберто Манчини объяснил, почему сборной Италии важно победить в Лиге наций.

Главный тренер «скуадры адзурры» высказался в преддверии матча 1/2 финала против Испании.

«В составе сборной Испании уйма талантливых игроков, и для нее не проблема сменить тренера, так как команда продолжит играть хорошо. С ними всегда сложно играть, у них фантастически техничные футболисты. Каждый матч с ними получается очень тяжелым.

После Евро-2020 у нас поменялся ряд игроков, весь групповой этап Лиги наций мы отыграли с обилием молодых футболистов. Думаю, они проделали хорошую работу.

У Иммобиле был ряд травм после Евро-2020. Сейчас он в форме, и я рад, что он с нами. Я хорошо наблюдал Дзаньоло на тренировках, и у него есть шансы сыграть.

Кьеза? Возможно, его ноги еще не готовы к 90 минутам, но его состояние стало значительно лучше.

Мы во второй раз вышли в финальный турнир Лиги наций, и это достойное достижение, особенно с учетом того, что на групповом этапе мы задействовали многих молодых игроков. 

Мы ожидаем, что молодежь будет играть в хороший футбол. Эти футболисты молоды, им требуется время и игровая практика. Мы надеемся на изменения и растим игроков на будущее. Было бы важно выиграть этот трофей, в том числе и потому, что мы уже второй раз участвуем в финальном турнире.

В составе трех итальянских клубов, вышедших в еврокубковые финалы, в стартовых составах было много итальянцев. Все эти команды, к сожалению, проиграли, но в финалах все было на тоненького. Сборная U20 также очень хорошо выступила на чемпионате мира. Думаю, все это обнадеживающие для итальянского футбола признаки», – сказал Манчини.

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7 комментариев

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corazón blanco
Ответ CriminalJoint62
Всем по барабану на этот недотурнир
Если бы всем было по барабану, то не выставляли бы основные составы, не предоставляли бы путевку на Евро. Всяко лучше обычных товарищеских матчей. Да и по накалу страстей этот турнир очень хорош.
+2
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CriminalJoint62
Всем по барабану на этот недотурнир
+3
-3
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Милан137
Я бы не поехал, а поехал бы сразу в отпуск на Мальдивы ...
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Влад Ким
Forza Azzurre!
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VV Vvvv
Ответ Милан137
Я бы не поехал, а поехал бы сразу в отпуск на Мальдивы ...
А кто то звал?))))) Тут сбор малолеток ,наверное- сильно умничающих)))).
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