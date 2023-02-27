Мак Аллистер о ЧМ: «Полгода назад меня узнал только один человек в аэропорту в родном городе. После турнира встречали 20 тысяч»

Теги премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс болельщики Брайтон ЧМ-2022 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал, как изменилась его жизнь после чемпионата мира.

«Моя жизнь такая же скучная, как и всегда. Я тренируюсь, прихожу домой, сижу на диване, пью мате и смотрю футбол. Такая же жизнь, как и раньше. Меня действительно стали больше узнавать, это правда. Я из города под названием Ла-Пампа. За полгода до чемпионата мира я был там в аэропорту, и только один человек узнал меня.

После чемпионата мира, когда я вернулся в Ла-Пампу, в аэропорту меня ждали 20 тысяч человек. Так что это была перемена в жизни.

Когда я играл в «Бока Хуниорс» на правах аренды из «Брайтона», происходило нечто подобное. Когда ты выходишь на улицу, все тебя узнают. Но для меня это не проблема, потому что я предпочитаю оставаться дома и смотрю футбол. Я скромный парень. Я не собираюсь ходить на кинопремьеры или что-то в этом роде.

Победа на чемпионате мира придала мне уверенности на поле. Даже соперники видят меня по-другому. Это было потрясающе. Когда ты играешь, тебя узнают больше, и люди уделяют больше внимания. И я знаю, что мы сделали нечто особенное. Каждый человек в Аргентине будет помнить нас как чемпионов мира», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.

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8 комментариев

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Футбол_это_жизнь
В этом и феномен этой сборной, когда после супер звездной Аргентины которые выиграли НИЧЕГО Скалони собрал игроков откооорых мало кто знал, но которые готовы были пахать и за себя и за брата Колю (Месси) для того чтобы завоевать 3 трофея за 1,5 года
И одним из таких ребят безусловно является рыжий аргентинец
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красно-белая бабирусса
Мне больше Алистер Маккойст нравится
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Арман Мартиросян
Ответ Bashibuzuck
С такой оригинальной фамилией, уж тебя то точно в Аргентине никогда не забудут, Чемпион😁
Аргентинский шотландец это конечно экзотическое явление)
+3
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+2
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Sevuska
Раньше я думал , что за Брайтон играет шотландец , но после ЧМ2022 понял , что аргентинец 😊
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Tango442
Свели людей с ума… вас ещё долго не забудут ))
+1
-2
-1
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kin
Не только Аргентину порадовали, ещё пол мира
+14
-2
+12
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Тиджани Бабангида
Мак Аллистер очень помог сборной. Настоящая «рабочая лошадка». Ну а скромность вне футбола - лишь украшает.
+7
-1
+6
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Bashibuzuck
С такой оригинальной фамилией, уж тебя то точно в Аргентине никогда не забудут, Чемпион😁
+7
-1
+6
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