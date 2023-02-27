Мак Аллистер о ЧМ: «Полгода назад меня узнал только один человек в аэропорту в родном городе. После турнира встречали 20 тысяч»

рассказал, как изменилась его жизнь после чемпионата мира.

«Моя жизнь такая же скучная, как и всегда. Я тренируюсь, прихожу домой, сижу на диване, пью мате и смотрю футбол. Такая же жизнь, как и раньше. Меня действительно стали больше узнавать, это правда. Я из города под названием Ла-Пампа. За полгода до чемпионата мира я был там в аэропорту, и только один человек узнал меня.

После чемпионата мира, когда я вернулся в Ла-Пампу, в аэропорту меня ждали 20 тысяч человек. Так что это была перемена в жизни.

Когда я играл в « » на правах аренды из « », происходило нечто подобное. Когда ты выходишь на улицу, все тебя узнают. Но для меня это не проблема, потому что я предпочитаю оставаться дома и смотрю футбол. Я скромный парень. Я не собираюсь ходить на кинопремьеры или что-то в этом роде.

Победа на чемпионате мира придала мне уверенности на поле. Даже соперники видят меня по-другому. Это было потрясающе. Когда ты играешь, тебя узнают больше, и люди уделяют больше внимания. И я знаю, что мы сделали нечто особенное. Каждый человек в будет помнить нас как чемпионов мира», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины.