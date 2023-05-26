«В Крыму уже 8 школ участвуют. На новых территориях – есть сложности, но в том или ином виде там это тоже будет». Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов детский футбол Министерство спорта России Политика Матч ТВ Футбол

Генсек РФС рассказал о планах по масштабированию проекта «Футбол в школе».

РФС в пятницу представил обновленный план проекта «Футбол в школе». Это проект урока футбола, на базе которого будут организовываться фестивали, секции в школах, а также турниры по всей России.

Максим Митрофанов также рассказал, будет ли проект «Футбол в школе» интегрироваться в ЛНР, ДНР и Херсонскую область.

«Там есть объективные сложности, связанные с реализацией ряда проектов, но тем не менее мы достигли договоренностей с Министерством просвещения и Министерством спорта.

Они взяли нашу методику и образовательные программы. Этот проект уже реализуется в Крыму – порядка 8 крымских школ участвуют. В следующем году планируется 75 школ.

Сейчас Министерство спорта ведет поставку инвентаря в школы на новых территориях. А Министерство просвещения будет внедрять этот проект. Там он будет в несколько ином виде – в зависимости от тех или иных возможностей и текущей обстановки», – сказал Митрофанов.

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44 комментария

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Albert Rrahmani
Как же они стараются делать вид, что территории Украины им принадлежат.
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T622222
Генсек!? Брежнев что-ли? Откуда они это берут
+20
-2
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Albert Rrahmani
Ответ BigPapa
В Херсоне футбол развивать собрались?)
"раиса здесь навеки"
+18
-4
+14
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ПавелАвер
за 9 лет - 8 школ ... это прорыв
+13
-3
+10
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Log in
У чиновников вообще постоянно возникают сложности. Почему-то, у Галицкого с его сетью академий для детей - не возникло.(Вернее, возникло, но как раз из-за политиков)
+11
-2
+9
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Kexit Kexit
объективные сложности возникли в связи с тактическими отступлениями на более выгодные позиции
+10
-2
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BigPapa
В Херсоне футбол развивать собрались?)
+8
-3
+5
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Atsuktuvas
Ответ Albert Rrahmani
Как же они стараются делать вид, что территории Украины им принадлежат.
Мяч набивать будут исключительно на русском языке.
+4
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Ivan Balashov
Ответ dereds
Это территория РФ и точка.
Отобранное силой не становится твоим.
+3
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Fullhouse
Ответ dereds
Она принадлежит жителям которые там живут, они свой выбор сделали
Каким образом? на "референдумах" под дулами оружия?
+5
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damondiamond
ключевое слово "планируется", зарплаты по 2000 евро тоже планируются уже давно))
+2
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Fullhouse
Ответ dereds
Это территория РФ и точка.
Это твои влажные фантазии и точка
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Ковид 07.10.52
Ответ Spartak Forever
Какие "наши" ?
Отсутствие специалистов, низкие зарплаты тренеров. вымогательство денег из родителей. мертвые души и т.д.
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Pb-SE
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Инфантино тоже был генсеком, а стал президентом ;)
Прям как Горбачев.
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BigPapa
Ответ Spartak Forever
Это не оккупация , а возвращение исторических территории
тогда неплохо бы вернуть Кенигсберг немцам а Крым туркам
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Fullhouse
Ответ Spartak Forever
Это не оккупация , а возвращение исторических территории
Монголии будем возвращать исторические территории Золотой Орды?
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Ответ Spartak Forever
Кёнигсберг-это часть репарации. Да и Турция не имеет претензий, благо адекватный народ
Если изучить часть истории про русско-турецкие войны - это нихрена не благодарный народ, и "адекватным" он был только тогда, когда ему нужна помощь. Злато , нефть или защита от египетского паши, который чуть не взял Стамбул. В ответ спасибо - и мы к вам претензии тоже имеем.
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Ответ Ковид 07.10.52
И придут наши проблемы на новые территории....
Зачем другим людям Ваши проблемы?
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Fullhouse
Ответ dereds
не было не какого дула, большинство жителей ЛНР всегда было за присоединения к России, это я тебе как местный житель говорю
что такое лынырэ? никем не признанное политическое недообразование, как Ичкерия в 90х?
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Максим Черкашин
Ответ T622222
Генсек!? Брежнев что-ли? Откуда они это берут
ЦК Единой России постановило.🤣
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BigPapa
Ответ Albert Rrahmani
"раиса здесь навеки"
газманов скоро будет петь)))
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БолельщикСоСтажем
В Подмосковье бы ввели тоже урок футбола
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Барсик Юрана
А это уже не тебе решать, а Залужному
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Adolf Glieder
Ответ dereds
Это территория РФ и точка.
Ножкой ещё топни.
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Ответ Pb-SE
Прям как Горбачев.
И добивает ФИФА. Пока всё сходится
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