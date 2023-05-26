«В Крыму уже 8 школ участвуют. На новых территориях – есть сложности, но в том или ином виде там это тоже будет». Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»

Генсек РФС рассказал о планах по масштабированию проекта «Футбол в школе».

в пятницу представил обновленный план проекта «Футбол в школе». Это проект урока футбола, на базе которого будут организовываться фестивали, секции в школах, а также турниры по всей России.

Максим Митрофанов также рассказал, будет ли проект «Футбол в школе» интегрироваться в ЛНР, ДНР и Херсонскую область.

«Там есть объективные сложности, связанные с реализацией ряда проектов, но тем не менее мы достигли договоренностей с Министерством просвещения и Министерством спорта.

Они взяли нашу методику и образовательные программы. Этот проект уже реализуется в Крыму – порядка 8 крымских школ участвуют. В следующем году планируется 75 школ.

Сейчас Министерство спорта ведет поставку инвентаря в школы на новых территориях. А Министерство просвещения будет внедрять этот проект. Там он будет в несколько ином виде – в зависимости от тех или иных возможностей и текущей обстановки», – сказал Митрофанов.

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