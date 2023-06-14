Конате о «Ливерпуле»: «Проблема в игроках – мы облажались. Нужно помнить об ошибках в следующем сезоне»

Ибраима Конате назвал прошедший сезон провальным для «Ливерпуля».

В завершившемся розыгрыше « » занял 5-е место в турнирной таблице, отстав от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

«У нас было довольно сложное начало сезона. Когда в последние два месяца на нас оказывалось серьезное давление, мы сказали себе: «Наша цель – Лига чемпионов». Если посмотреть на наши последние 10 или 11 матчей, думаю, мы выиграли 10 из них.

Проблема в нас, игроках: в какой-то момент мы облажались. Но такое случается в такие сезоны, как этот, и нам повезло, что у нас есть наши болельщики, которые всегда поддерживают нас.

Сезон прошел, и мы не должны больше о нем думать. Нужно помнить о совершенных ошибках и думать о следующем сезоне. Уверен, он будет очень хорошим», – сказал защитник «Ливерпуля».