Конате о «Ливерпуле»: «Проблема в игроках – мы облажались. Нужно помнить об ошибках в следующем сезоне»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате назвал прошедший сезон провальным для «Ливерпуля».

В завершившемся розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» занял 5-е место в турнирной таблице, отстав от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

«У нас было довольно сложное начало сезона. Когда в последние два месяца на нас оказывалось серьезное давление, мы сказали себе: «Наша цель – Лига чемпионов». Если посмотреть на наши последние 10 или 11 матчей, думаю, мы выиграли 10 из них.

Проблема в нас, игроках: в какой-то момент мы облажались. Но такое случается в такие сезоны, как этот, и нам повезло, что у нас есть наши болельщики, которые всегда поддерживают нас.

Сезон прошел, и мы не должны больше о нем думать. Нужно помнить о совершенных ошибках и думать о следующем сезоне. Уверен, он будет очень хорошим», – сказал защитник «Ливерпуля».

4 комментария

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Liquidozz
Правильный настрой, ещё пару точечных усилений и можно смотреть в будущее с оптимизмом.
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За Валенсию с 1999
Ответ vladimir.kostrichko
Надо акцию сделать против владельцев.... Чтобы разворошить это осиное гнездо.
Вам бы владельца наподобие Лима. С жиру беситесь
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Yri Yrov
Ответ vladimir.kostrichko
Надо акцию сделать против владельцев.... Чтобы разворошить это осиное гнездо.
ты аву на логине поменяй
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