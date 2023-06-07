Гендиректор «Спартака» о целях на сезон: «Самые высокие места – золото, желательно. Задача – консолидировать все ресурсы для достижения этого»

Евгений Мележиков назвал цели и задачи «Спартака» на следующий сезон.

«Я уже говорил и прошу вас понять разницу между целями и задачами. Цели у нас не меняются – это самые высокие места. Желательно золото.

А задача – консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей», – сказал генеральный директор «Спартака».

В сезоне-2022/23 « » занял 3-е место в турнирной таблице Мир , набрав 54 очка.

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