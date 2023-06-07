Гендиректор «Спартака» о целях на сезон: «Самые высокие места – золото, желательно. Задача – консолидировать все ресурсы для достижения этого»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Футбол

Евгений Мележиков назвал цели и задачи «Спартака» на следующий сезон.

«Я уже говорил и прошу вас понять разницу между целями и задачами. Цели у нас не меняются – это самые высокие места. Желательно золото.

А задача – консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей», – сказал генеральный директор «Спартака».

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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23 комментария

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Ganibale
Когда начинаются эти песни наступает 10 место. Ребята заткнитесь! Тут Зиньковский перед Самарой песни пел вышли и просрали по делу. Просто молча работайте, хватит сотрясать воздух пока предпосылок ноль и дело не в Зените.
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Nick Crosier
Мезсезонье, значит пора всем биться с Зенитом за золото.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
второй бюджет в России! плюсуйте! 🤪
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Злодей Спб
Ожидание - золото, реальность - 10ое место :)
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swinostyd
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Кто о чём, а вшивый о бане. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Faust Doc
Нужно все лето чаи с кротами гонять! Так сказать построить крепкий фундамент чемпионства!
Ну и менеджмент Заремы не забывать, прически, стиль и мотивацию дельфинью!
Гы гы гы
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Андрей Андреев
Ответ Леонид Романов
Мы, говорят с берегов болот, не следим за Спартаком😂😂😂
Чтобы знать на каком месте команда, нужно обязательно следить за ней? Я, например, не слежу за Торпедо, но знаю, что они вылетели
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Андрей Андреев
Ответ Леонид Романов
А причём тут место? 😅
Коммент выше прочитай
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Красная стрела
Цели-чемпионство. Задача-не вылететь 🤪вот чего несёт, лишь бы увернуться от ответственности.
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angry horse
Золотая чаша, золотая
Наполняет ароматом чая ,
Дом, в котором судьи обитают
Золотая чаша, золотая😁
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Ленид Вилькин
Цели значительны и амбициозны. Пока нет никакой информации ни от генерального,ни от спортивного об позициях и кандидатурах для усиления состава,четкого представления о ресурсах выделяемых под это (ранее звучало кажется ок.15 млн.в инвалюте...) Хотя даже с этим составом Спартак может побороться за более высокое место при работе над всеми ошибками завершившегося сезона....
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Леонид Романов
Ответ Андрей Андреев
Ты ответил на коммент: "Ожидание - золото, реальность - 10ое место :)", комментарием: "Мы, говорят с берегов болот, не следим за Спартаком😂😂😂", а теперь спрашиваешь: " А причём тут место? 😅" Ок, да?
Ты мудак от Бога🤣🤣
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Андрей Андреев
Ответ Андрей Андреев
Ты ответил на коммент: "Ожидание - золото, реальность - 10ое место :)", комментарием: "Мы, говорят с берегов болот, не следим за Спартаком😂😂😂", а теперь спрашиваешь: " А причём тут место? 😅" Ок, да?
Спасибо за комплимент (Красава, ограничил возможность отправки сообщений)
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
"Задача-консолидировать все ресурсы для этого". Чая много,должно хватить,но это не точно.
у вас президент ваш в РФС там и чай не нужен.Бестыжий ты
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