Джорджевич допустил, что мог бы конкурировать с Сергеевым и Кассьеррой: «Когда уходил из «Зенита», и тогда мог конкурировать с хорошими игроками»

Лука Джорджевич допустил, что мог бы побороться за место в атаке «Зенита».

— Все приходят к выводу, что центрфорвард — самая слабая позиция в « ». Ты бы вытеснил из состава и Кассьерру?

— Вполне возможно, да. Я думаю, что заслужил этот контракт. Он сыграл очень хорошо в прошлом сезоне. Я не знаю, довольны ли сейчас им, как он играет.

Сергеев играет, забивает, для меня это не вопрос. Но я вполне уверен в своих возможностях. Когда я уходил из «Зенита», и тогда были хорошие футболисты. И я думал, что и тогда мог с ними конкурировать.

— Не пожалел, что в молодости перешел в «Зенит»?

— Нет, – сказал форвард « ».