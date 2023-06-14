Джорджевич допустил, что мог бы конкурировать с Сергеевым и Кассьеррой: «Когда уходил из «Зенита», и тогда мог конкурировать с хорошими игроками»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лука Джорджевич Матео Кассьерра Иван Сергеев Сочи Футбол

Лука Джорджевич допустил, что мог бы побороться за место в атаке «Зенита».

— Все приходят к выводу, что центрфорвард — самая слабая позиция в «Зените». Ты бы вытеснил из состава Сергеева и Кассьерру?

— Вполне возможно, да. Я думаю, что Кассьерра заслужил этот контракт. Он сыграл очень хорошо в прошлом сезоне. Я не знаю, довольны ли сейчас им, как он играет.

Сергеев играет, забивает, для меня это не вопрос. Но я вполне уверен в своих возможностях. Когда я уходил из «Зенита», и тогда были хорошие футболисты. И я думал, что и тогда мог с ними конкурировать.

— Не пожалел, что в молодости перешел в «Зенит»?

— Нет, – сказал форвард «Сочи».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
Что ж тогда не конкурировал, если мог? 🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
Ответ Eric_Cartman
Что ж тогда не конкурировал, если мог? 🤔
ему не особо доверяли, хотя когда он выходил - не портил. Да и время в Зените было такое, море людей. Хотя и из Луки второго Йоветича так и не вышло, стоит признать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Я бы мог. А то, что я в Туле или Сочи забиваю раз в «надцать» матчей, так это просто…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Отряд не заметил потери бойца...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Эрнани : Я мог бы конкурировать с Барриосом и Венделом...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
St. Jimmy
Оооо, а помните эти причитания "зачем нам Азмун, лучше бы дали шанс Джоджевичу“?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simplicissimus
Да ни с кем Джордж конкурировать не мог. Вечно молодой, вечно перспективный. Мало кто получал столько неоправданных авансов. Прудников только вспоминается))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramon Mercader
Тут с Мелкадзе-то не очень конкурировать получается, но чемпиона страны он, безусловно, усилил бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий