Джорджевич допустил, что мог бы конкурировать с Сергеевым и Кассьеррой: «Когда уходил из «Зенита», и тогда мог конкурировать с хорошими игроками»
Лука Джорджевич допустил, что мог бы побороться за место в атаке «Зенита».
— Все приходят к выводу, что центрфорвард — самая слабая позиция в «Зените». Ты бы вытеснил из состава Сергеева и Кассьерру?
— Вполне возможно, да. Я думаю, что Кассьерра заслужил этот контракт. Он сыграл очень хорошо в прошлом сезоне. Я не знаю, довольны ли сейчас им, как он играет.
Сергеев играет, забивает, для меня это не вопрос. Но я вполне уверен в своих возможностях. Когда я уходил из «Зенита», и тогда были хорошие футболисты. И я думал, что и тогда мог с ними конкурировать.
— Не пожалел, что в молодости перешел в «Зенит»?
— Нет, – сказал форвард «Сочи».
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