Олусегун объявил об уходе из «Краснодара»: «Делаю шаг вперед, в сторону Европы»

Нападающий Олакунле Олусегун покидает «Краснодар».

Об этом нигериец объявил после поражения в финале Фонбет Кубка России от ЦСКА.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю , делаю шаг в сторону Европы.

Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за « ». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено.

Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», – сказал 21-летний футболист.

был арендован «Краснодаром-2» летом 2021 года у «Ботева», а через сезон подписал полноценный контракт с краснодарским клубом. Его статистику можно найти здесь.