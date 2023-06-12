Олусегун объявил об уходе из «Краснодара»: «Делаю шаг вперед, в сторону Европы»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Спорт-Экспресс Олакунле Олусегун Футбол

Нападающий Олакунле Олусегун покидает «Краснодар».

Об этом нигериец объявил после поражения в финале Фонбет Кубка России от ЦСКА.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы.

Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено.

Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», – сказал 21-летний футболист.

Олусегун был арендован «Краснодаром-2» летом 2021 года у «Ботева», а через сезон подписал полноценный контракт с краснодарским клубом. Его статистику можно найти здесь.

18 комментариев

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a1ber1
пенку смазал, пенку привез и побежал
+18
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+18
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Семён Страшников
Очень жаль, сильно прибавил за год. В любом случае - удачи!
+6
-1
+5
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Andrew Petrov
неплохой нигериец в общем,но вчера лишил быков надежд на кубок🙈
+6
-1
+5
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tiunov
Тут наследил, пора делать следующий шаг, ога.
+4
0
+4
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dreamstep
В финале привёз пенку и не забил послематчевый, испортил матч и уходит
+3
0
+3
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Игорь Пичугин
Лучше бы он вчера, шаг в сторону Кучаева ни делал, и шаг в сторону 11 метровой отметки.
+2
0
+2
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Pol Belov
Ответ Andrew Petrov
неплохой нигериец в общем,но вчера лишил быков надежд на кубок🙈
ну да, попал прямо в Акинфеева, как тот ни уворачивался от мяча...
+2
-1
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mg2000
В старт не всегда попадал, там Мозес, Батчи, Кади
0
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RAMIK
Ну объективно ещё очень сырой игрок. Думаю Европа для него,это Чехия или Турция.
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Саша Котляров
Ответ Семён Страшников
Очень жаль, сильно прибавил за год. В любом случае - удачи!
Согласен хорошй игрок
+1
-1
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Slavnov
Ответ Спартак Уокер
Думаю это из-за финала кубка
месяц назад еще об этом говорили,что продлевать его не будут
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Спартак Уокер
Ответ Slavnov
месяц назад еще об этом говорили,что продлевать его не будут
Жаль как видно новость пропустил, хороший был игрок
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