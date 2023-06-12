Олусегун объявил об уходе из «Краснодара»: «Делаю шаг вперед, в сторону Европы»
Нападающий Олакунле Олусегун покидает «Краснодар».
Об этом нигериец объявил после поражения в финале Фонбет Кубка России от ЦСКА.
«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы.
Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено.
Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», – сказал 21-летний футболист.
Олусегун был арендован «Краснодаром-2» летом 2021 года у «Ботева», а через сезон подписал полноценный контракт с краснодарским клубом. Его статистику можно найти здесь.
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