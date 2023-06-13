«ПСЖ» устно согласовал контракт с Ли Кан Ином. Хавбек «Мальорки» частично прошел медосмотр
Ли Кан Ин близок к трансферу в «ПСЖ».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Мальорки» и французский клуб в устной форме достигли соглашения насчет заключения долгосрочного контракта. Основную часть медосмотра кореец уже прошел.
Сейчас парижане договариваются с испанской командой о последних деталях сделки, связанных с ее структурой.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 хавбек провел 36 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Терзают смутные сомнения в отношении успешного романа Ли и ПСЖ.
В Валенсии он выходил с лавки, в Мальорке в этом году он ключевой игрок основы.
Да и та чехарда, которая происходит в Валенсии тоже сказалась. Если уйдет Гайя, то будет совсем печально. Хотя печально будет в любом случае. Едва ли будут сделан выводы и совершены кардинальные перестановки правлении клуба, после провального сезона.
Да и Бараха не выглядит тем человеком, который способен на что-то большое, чем спасение от вылета, когда все силы были аккумулированы брошены на выполнение этой "сверхзадачи".
Понятно, почему Рамос ушёл
ПСЖ переходит в эконом-режим?