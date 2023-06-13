«ПСЖ» устно согласовал контракт с Ли Кан Ином. Хавбек «Мальорки» частично прошел медосмотр

Теги ПСЖ Мальорка лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Ли Кан Ин Фабрицио Романо Футбол

Ли Кан Ин близок к трансферу в «ПСЖ».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Мальорки» и французский клуб в устной форме достигли соглашения насчет заключения долгосрочного контракта. Основную часть медосмотра кореец уже прошел.

Сейчас парижане договариваются с испанской командой о последних деталях сделки, связанных с ее структурой.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 хавбек провел 36 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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JENNINGS
Ответ Покерный Футбол
Частично прошёл медосмотр….. анализы что ли сдал?
Талон на ЭКГ только на четверг остался, а офтальмолог с понедельника из отпуска выйдет
+35
0
+35
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Покерный Футбол
Частично прошёл медосмотр….. анализы что ли сдал?
+7
-1
+6
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Shadow1882
Ну теперь понятно, почему Атлетико не смог договориться с Мальоркой
+7
-1
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Mbest77
А вот и замена Мбаппе…
+4
-1
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waleri
А почему тогда в 2021-м "Валенсия" с легкостью расторгла с корейцем контракт, где воспитанник апельсиновых смотрелся вроде неплохо?
+1
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che kaif
Ответ Zidane2019
В ПСЖ смена вектора развития?
ПСЖ так же и Вератти покупал из Пескары. Это такой же будущий топ
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Fullhouse
Ответ Rio (BLR)
) ПСЖ переходит в эконом-режим?
Меняет вектор развития (с)😆
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waleri
Ответ Саша Пушкин
Наверняка, не в последнюю очередь, сыграло желание самого игрока получать больше игрового времени. В Валенсии он выходил с лавки, в Мальорке в этом году он ключевой игрок основы. Да и та чехарда, которая происходит в Валенсии тоже сказалась. Если уйдет Гайя, то будет совсем печально. Хотя печально будет в любом случае. Едва ли будут сделан выводы и совершены кардинальные перестановки правлении клуба, после провального сезона. Да и Бараха не выглядит тем человеком, который способен на что-то большое, чем спасение от вылета, когда все силы были аккумулированы брошены на выполнение этой "сверхзадачи".
Но, на Мальорке это просто рай как для футбола (нет давления из-за отсутствия больших задач), так тем более для жизни. Не просто так Это О считал время проведенного за этот клуб одним из самых счастливых! Но, такой суперталант, как Самуэль был звездой везде ("Барса", "Интер", Камерун).
Терзают смутные сомнения в отношении успешного романа Ли и ПСЖ.
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Саша Пушкин
Ответ waleri
А почему тогда в 2021-м "Валенсия" с легкостью расторгла с корейцем контракт, где воспитанник апельсиновых смотрелся вроде неплохо?
Наверняка, не в последнюю очередь, сыграло желание самого игрока получать больше игрового времени.
В Валенсии он выходил с лавки, в Мальорке в этом году он ключевой игрок основы.
Да и та чехарда, которая происходит в Валенсии тоже сказалась. Если уйдет Гайя, то будет совсем печально. Хотя печально будет в любом случае. Едва ли будут сделан выводы и совершены кардинальные перестановки правлении клуба, после провального сезона.
Да и Бараха не выглядит тем человеком, который способен на что-то большое, чем спасение от вылета, когда все силы были аккумулированы брошены на выполнение этой "сверхзадачи".
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monah
Ответ Покерный Футбол
Частично прошёл медосмотр….. анализы что ли сдал?
Направление получил)
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Ответ Покерный Футбол
Частично прошёл медосмотр….. анализы что ли сдал?
Всё-таки это довольно большой комплекс процедур
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AQUILANI
https://n.sinaimg.cn/sports/transform/513/w330h183/20200619/de45-ivffpcs3739994.gif

Понятно, почему Рамос ушёл
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Dizzod
можно на Мбаппе поменять
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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кто это??
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Zidane2019
В ПСЖ смена вектора развития?
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Этот Райола хочет денег
Ушел Месси, на очереди Неймар, фрондирует и заигрывает с Реалом Мбаппе. Время высших вампиров арабского бюджета уходит. Наступает время Ли Кан-ов! "Другой мир", продолжение)
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Rio (BLR)
)
ПСЖ переходит в эконом-режим?
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deadjoker
Устно согласовал, частично прошел :)) играть он тоже будет изредка и иногда получать ЗП :)
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QWertY
Крутой игрок с шикарным дриблингом
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Аскар Джумашев
Ну ЛЕ тоже евротрофей
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trav
Пока всё в ПСЖ напоминает разворот в стиле Анжи.
+3
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<~Inter~>
ПСЖ очень интересные трансферы проводит
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