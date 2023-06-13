«ПСЖ» устно согласовал контракт с Ли Кан Ином. Хавбек «Мальорки» частично прошел медосмотр

Ли Кан Ин близок к трансферу в «ПСЖ».

Как утверждает инсайдер , полузащитник «Мальорки» и французский клуб в устной форме достигли соглашения насчет заключения долгосрочного контракта. Основную часть медосмотра кореец уже прошел.

Сейчас парижане договариваются с испанской командой о последних деталях сделки, связанных с ее структурой.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 хавбек провел 36 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.