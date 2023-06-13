Олег Иванов: «Не знаю, почему к футболистам в России такое ужасное отношение. Средний игрок КХЛ получает больше футболиста РПЛ, но никто не ругает хоккеистов»

Теги Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Первая лига КХЛ деньги Футбол

Олег Иванов удивлен критикой футболистов со стороны болельщиков в России.

– Сборная России в 2016 году столкнулась с невероятной критикой. Как вы реагировали на нее?

– Я помню, как тогда писали про нас. Не знаю, почему именно к футболистам такое ужасное отношение. Ни одного спортсмена в России так не критикуют, как футболиста. Не знаю, с чем это связано.

– С высокими зарплатами.

– Да, есть вечные сравнения с зарплатами врачей и учителей. Но в хоккее такие же большие зарплаты. Нужно оставить три команды РПЛ за скобками, дальше зарплаты в хоккее и футболе равные.

Среднестатистический хоккеист КХЛ получает больше среднего футболиста РПЛ. Но никто не ругает хоккеистов, весь негатив выливается только на футболистов.

При этом большинство детей в стране хотят стать футболистами. И что их там ждет? Вечный негатив и большая ненависть к тому виду спорта, куда они хотят пойти, – сказал полузащитник «Рубина».

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66 комментариев

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Двестик Двестик
Ассоциативно вспомнилось.

Мальчик лепит во дворе фигурки из гoвна и песка. Мимо идёт милиционер:
- Кого, мальчик, лепишь?
- Милиционера.
Служитель берет мальчика за ухо, отводит к отцу и обоих отчитывает.
На след день снова идёт мимо. Мальчик лепит фигурки из тех же материалов.
- Кого сегодня лепишь?
- Пожарного.
- Молодец! Давай гoвна побольше подкладывай.
- Папа сказал, если больше гoвна подкладывать, милиционер получится.
+72
-3
+69
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T622222
Он бредит? Буше топ 95 млн руб! Бревно из РПЛ в Ростове 1,5 млн долл это 124 млн руб в год!!!!!!
+39
-5
+34
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Волк16
Олег, у тебя совесть есть??? совсем зажрались миллионеры
+25
-6
+19
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Quiet Dad
Олег, ты как футболист хорош, нет вопросов.
Но хоккеисты берут титулы на чм, ои...
Растят мировых суперзвёзд которых каждая собака знает.
Кого знает мир кроме Яшина?
+25
-7
+18
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Slavnov
Ответ Жалько Печалич
что те, что другие, получают какие то дикие деньги по меркам нищей страны..
с чего страна то нищая?у нищей страны машины уже припаркованы в 3 ряда,час искал куда воткнуться в 140 тысячном городе
+24
-7
+17
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Irelandman
Полагаю что он неправ. Игроки второго-третьего звена уровня Авангарда получают вроде миллионов 40 в год, футболисты ж уровня основы Локо получают значительно больше.
+17
-1
+16
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Goldstream
Ответ T622222
Он бредит? Буше топ 95 млн руб! Бревно из РПЛ в Ростове 1,5 млн долл это 124 млн руб в год!!!!!!
Дело в другом. КХЛ - вторая лига мира (условно - Италия по футбольным меркам). Россия - положим, десятая (условно - Италия по хоккейным меркам))
+19
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Жалько Печалич
что те, что другие, получают какие то дикие деньги по меркам нищей страны..
+27
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mitos
Средний хоккеист играет лучше нашего среднего футболиста. На орехи получают все. Видно редко на спортс заходит))
+13
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ARAMIS777
Так и хоккеисты преимущественно пешком не ходят по площадке.
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Дядя ТУРА
Ответ Quiet Dad
Олег, ты как футболист хорош, нет вопросов. Но хоккеисты берут титулы на чм, ои... Растят мировых суперзвёзд которых каждая собака знает. Кого знает мир кроме Яшина?
давно Иванов хорош? средний игрок рпл и не более того
+7
-2
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Артем Алмазов
Ответ Slavnov
с чего страна то нищая?у нищей страны машины уже припаркованы в 3 ряда,час искал куда воткнуться в 140 тысячном городе
Все в кредитах. Жить хочется здесь и сейчас...
+10
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Spartakus1984
Ладно хоккеисты,хоккей Советский/Российский всегда был мирового уровня, а вот футболисты наши за что получают зарплату в миллионах долларов,на уровне лучших Европейских лиг?
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Denis Akhmarov
Ответ T622222
Он бредит? Буше топ 95 млн руб! Бревно из РПЛ в Ростове 1,5 млн долл это 124 млн руб в год!!!!!!
надо медианную смотреть
+4
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Melnikov1968
Играете плохо, смотреть неинтересно, болтаете очень много и в принципе, как личности плоские, без чувства юмора, малообразованные. Все логично.
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Vadim Medvedev
Ответ Дядя ТУРА
давно Иванов хорош? средний игрок рпл и не более того
а средний игрок рпл - это плохо? ты лучше?
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14orange
Не прав Олег Иванов. В России ругают всех, кого можно ругать. Просто футболисты думают, что они пупы земли, и новости только про себя читают
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Michael Boldyrev
Ответ Ярик01
Нет, конечно. Больше 1 млн евро в год в хоккее на весь КХЛ лишь два человека получали, в футболе это обыденность для половины команд
Тут написано, что больше 70 млн. рублей платят 53-м хоккеистам. И, похоже, что Иванов прав, т.к. большинство игроков РПЛ (это 16 команд)меньше указанного вами 1 млн. евро.

А вот ссылка: https://prozarplaty.ru/sportsmenov/kakie-zarplaty-u-igrokov-khl.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
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Чумасик
Ответ Сергей Лепехин
Хоккеисты всегда в претендентах на медали, футболисты мечтают хотя бы попасть на турниры
Чудак, ну ещё бы эти твои хоккеисты не были в претендентах на медали, если в этот хоккей играют всего 6-8 стран на планете. В то время, как в футбол играет весь мир.

Уровень конкуренции в футболе - Эверест, уровень конкуренции в хоккее - холм у села Кукуево. Что легче покорить, холм или Эверест?
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Krull
Ответ T622222
Он бредит? Буше топ 95 млн руб! Бревно из РПЛ в Ростове 1,5 млн долл это 124 млн руб в год!!!!!!
Это ты бредишь. В Ростове нет таких зарплат.
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Ярик01
Ответ T622222
Зенит и Спартак тратят в год на ФОТ - 4,4 млрд руб. Вся КХЛ на всех хоккеистов - 10 млрд руб в год!!!! Он лол 🤣💦
СКА. 2022 год, Выплаты в связи с оплатой труда работников - 3,2 млрд руб
Но у Зенита та же статья 8 млрд руб. за год
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Hilperico
Ответ Quiet Dad
Олег, ты как футболист хорош, нет вопросов. Но хоккеисты берут титулы на чм, ои... Растят мировых суперзвёзд которых каждая собака знает. Кого знает мир кроме Яшина?
Хм, ну "каждая собака знает" - это про футбол, не про хоккей. Хоккеем интересуются в 20 странах, футболом - минимум в 120.
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haymaker
Ответ Slavnov
с чего страна то нищая?у нищей страны машины уже припаркованы в 3 ряда,час искал куда воткнуться в 140 тысячном городе
Просто ты не отличаешь благосостояние от расслоения. Страна безоговорочно нищая. 20 млн за чертой бедности, мрот в разы ниже, чем в ес, зарплаты реальные можешь на хэдхантере посмотреть по регионам
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Водяра
Ответ Slavnov
с чего страна то нищая?у нищей страны машины уже припаркованы в 3 ряда,час искал куда воткнуться в 140 тысячном городе
Люди живут не по средствам и кредитов понобрали и щас в рабстве до конца своих дней. Зато парковок не найти!
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Жанна Калгина
Разочарований много от футбола, всё таки самый популярный вид спорта,а ч.м так вообще круче любой олимпиады
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