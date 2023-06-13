Олег Иванов: «Не знаю, почему к футболистам в России такое ужасное отношение. Средний игрок КХЛ получает больше футболиста РПЛ, но никто не ругает хоккеистов»
Олег Иванов удивлен критикой футболистов со стороны болельщиков в России.
– Сборная России в 2016 году столкнулась с невероятной критикой. Как вы реагировали на нее?
– Я помню, как тогда писали про нас. Не знаю, почему именно к футболистам такое ужасное отношение. Ни одного спортсмена в России так не критикуют, как футболиста. Не знаю, с чем это связано.
– С высокими зарплатами.
– Да, есть вечные сравнения с зарплатами врачей и учителей. Но в хоккее такие же большие зарплаты. Нужно оставить три команды РПЛ за скобками, дальше зарплаты в хоккее и футболе равные.
Среднестатистический хоккеист КХЛ получает больше среднего футболиста РПЛ. Но никто не ругает хоккеистов, весь негатив выливается только на футболистов.
При этом большинство детей в стране хотят стать футболистами. И что их там ждет? Вечный негатив и большая ненависть к тому виду спорта, куда они хотят пойти, – сказал полузащитник «Рубина».
Мальчик лепит во дворе фигурки из гoвна и песка. Мимо идёт милиционер:
- Кого, мальчик, лепишь?
- Милиционера.
Служитель берет мальчика за ухо, отводит к отцу и обоих отчитывает.
На след день снова идёт мимо. Мальчик лепит фигурки из тех же материалов.
- Кого сегодня лепишь?
- Пожарного.
- Молодец! Давай гoвна побольше подкладывай.
- Папа сказал, если больше гoвна подкладывать, милиционер получится.
Но хоккеисты берут титулы на чм, ои...
Растят мировых суперзвёзд которых каждая собака знает.
Кого знает мир кроме Яшина?
А вот ссылка: https://prozarplaty.ru/sportsmenov/kakie-zarplaty-u-igrokov-khl.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Уровень конкуренции в футболе - Эверест, уровень конкуренции в хоккее - холм у села Кукуево. Что легче покорить, холм или Эверест?
Но у Зенита та же статья 8 млрд руб. за год